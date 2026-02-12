Familia de Laura Spoya emite comunicado tras su hospitalización por accidente en auto

A través de las historias de Instagram de Laura Spoya, su familia comunicó que la exMiss Perú está siendo monitoreada por el personal médico tras ser hospitalizada por impactar su auto contra una pared en la avenida El Polo.

“Hola a todos, queremos contarles que a Lau le están realizando los estudios correspondientes para poder evaluar todo a detalle y seguir las indicaciones médicas necesarias. Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y muestra de cariño que le han hecho llegar. De verdad significa mucho para ella”, se lee.

¿Qué pasó con Laura Spoya?

En la madrugada de este jueves, 12 de febrero, Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica luego de protagonizar un accidente vehicular en el distrito limeño de Surco. El hecho ocurrió cuando la camioneta negra en la que se desplazaba terminó impactando contra una pared en la avenida El Polo.

De acuerdo con información preliminar de Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incidente se registró alrededor de las 3:00 a.m. en la cuadra 10 de la referida vía, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

Según los reportes, Spoya se encontraba al volante cuando se desplazaba por la vía y habría perdido el control del vehículo, chocando directamente contra una pared ubicada junto a un local de venta de autos. El impacto activó de inmediato las bolsas de aire, y la unidad resultó con graves daños.

Comunicado de la familia de Laura Spoya.Fuente: IG: @lauraspoya

Laura Spoya fue trasladada a una clínica

Tras el choque, unidades de emergencia llegaron al lugar y auxiliaron a la ex Miss Perú. Posteriormente fue trasladada a una clínica cercana en Surco, donde ingresó por el área de emergencia para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial. Sin embargo, se confirmó que familiares de la conductora del pódcast La Manada permanecen dentro del centro de salud acompañándola mientras se esperan reportes sobre su estado de salud.

La Policía Nacional investiga el caso.