Murió a los 39 años el actor surcoreano Jung Eun-woo, protagonista del drama 'Bride of the Sun'

El actor surcoreano Jung Eun-woo, murió a los 39 años la madrugada del miércoles, 11 de febrero. La noticia fue confirmada por el medio Yonhap News; sin embargo, no se reveló oficialmente la causa de su muerte.

Nacido el 10 de abril de 1986 en Incheon, Corea del Sur, el joven actor, cuyo nombre real es Jung Dong-jin, estudió Teatro y Cine en la Universidad Dongguk. Inició su carrera profesional en 2006 con la serie Rounding Off Season 3 de KBS.

Durante casi veinte años de actividad artística, Jung Eun-woo participó en varias producciones televisivas y cinematográficas. Entre sus trabajoss figuran los dramas: Bride of the Sun, Five Fingers, One Well-Raised Daughter, The Return of Hwang Geum-bok y My Only One.

También apareció en títulos como Smile, Dong Hae, Miss Change, Romantic Debtors y Bienvenido a Waikiki. En cine, su última participación fue en Memory (2021).

Su trabajo actoral fue reconocido con el New Star Award en los SBS Drama Awards, galardón que destacó su proyección dentro del medio.

Su misteriosa publicación poco antes es de su fallecimiento

La muerte de Jung Eun-woo también llamó la atención debido a su actividad reciente en Instagram. Un día antes de fallecer publicó imágenes de celebridades fallecidas, entre ellas Leslie Cheung y Amy Winehouse.

"Extrañando, envidiando, arrepintiéndome", fue el texto que acompaña las fotografías.

De acuerdo con reportes de medios coreanos, el funeral de Jung Eun-woo se realiza en la funeraria del Hospital Nueva Corea, ubicada en Gimpo, provincia de Gyeonggi.

El cortejo fúnebre está programado para el viernes 13, mientras que el entierro tendrá lugar en Byeokje Sunhwa Won, en Corea del Sur.