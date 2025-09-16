Últimas Noticias
Secretario general de la ONU dice que Israel está dispuesto a llegar “hasta el final” y no está interesado en un alto al fuego en Gaza

Israel inició una ofensiva en la Franja de Gaza después de que milicianos de Hamás irrumpieran en territorio israelí en octubre de 2023.
Israel inició una ofensiva en la Franja de Gaza después de que milicianos de Hamás irrumpieran en territorio israelí en octubre de 2023. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ATEF SAFADI
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

António Guterres reiteró que se está produciendo una “destrucción sistemática” de la ciudad de Gaza.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este martes que Israel está dispuesto a llegar "hasta el final" y que no está interesado en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza que permita también liberar a los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Parece que Israel está decidido a llegar hasta el final (...) Con el ataque ocurrido en Qatar, no parece que Israel esté interesado en llevar a cabo negociaciones serias para un alto el fuego y la liberación de los rehenes", ha dicho durante una rueda de prensa celebrada en Nueva York, agregando que esto tendrá "dramáticas consecuencias" desde el punto de vista israelí, ya que no permitirá liberar a los secuestrados.

Guterres ha reconocido además que Naciones Unidas no tiene la capacidad de impulsar una fuerza internacional para proteger a los civiles en el enclave palestino, ya que este tipo de iniciativas serían rechazadas por Israel y por Estados Unidos. "Carecemos de los instrumentos para establecer una protección efectiva de los civiles, dado que 400 de nuestros empleados han muerto", ha resaltado.

Por otro lado, ha advertido de que se está produciendo una "destrucción sistemática" de la ciudad de Gaza. "Estamos presenciando muertes masivas de civiles de una forma que yo nunca recuerdo haber visto en ningún conflicto desde que soy secretario general", ha resaltado Guterres.

Asimismo, ha resaltado que hay "obstáculos drásticos en la distribución de ayuda humanitaria". "En un momento dado, se detuvo por completo, con la consecuencia de que el pueblo palestino está sufriendo una situación terrible de hambruna, sin acceso a ningún tipo de asistencia sanitaria, con un desplazamiento continuo y el riesgo inminente de perder la vida", ha expresado.

Sobre el genocidio en Gaza

Con respecto a la comisión de investigación de la ONU, que ha concluido que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, ha subrayado que él no tiene "competencias para determinar jurídicamente" si se trata de un genocidio o no.

"Eso no significa que no considere como algo horrendo lo que está sucediendo en Gaza tras los horrorosos ataques de Hamás en octubre de hace dos años", ha señalado, agregando en otro punto de la rueda de prensa que "la historia recordará a los 400 miembros de la ONU que han muerto en Gaza" y los esfuerzos realizados para "denunciar las constantes violaciones del Derecho Internacional".

"La parálisis del Consejo de Seguridad es una fuente de impunidad que socava nuestra labor. Pero es necesario aclararlo: no es Naciones Unidas. Son los Estados miembros que, divididos, impiden que la ONU funcione correctamente", ha sentenciado.

