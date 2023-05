Ex jefe espacial de Rusia se niega a creer que la NASA logró el alunizaje en 1969

Para el siempre polémico Dmitry Rogozin , no queda claro cómo Estados Unidos “a ese nivel de desarrollo tecnológico de los años 60 del siglo pasado, hizo lo que todavía no puede hacer ahora".

El ex director de la agencia espacial rusa, Dmitry Rogozin, ha puesto en duda el alunizaje realizado en 1969 por astronautas de la NASA en medio de la primera carrera espacial a nivel mundial.

El despedido jefe de Roscosmos señala que “no tiene evidencia” de que Estados Unidos “haga en los 60 lo que no puede hacer ahora.

En su mente

Rogozin ahora recurre a Telegram para poner en duda el hecho de que la NASA llevó a una docena de astronautas a la Luna hace más de medio siglo.

Según su publicación, Rogozin le pidió a Roscosmos durante su mandato que le proporcionara "pruebas documentales de la estancia de los estadounidenses en la Luna".

"No me quedó claro cómo Estados Unidos, a ese nivel de desarrollo tecnológico de los años 60 del siglo pasado, hizo lo que todavía no puede hacer ahora”, señala.

Sin embargo, pudo tener información de primera mano. La nave espacial rusa Luna 15 estaba en órbita alrededor de la Luna cuando llegó el Apolo 11 y cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendieron a la superficie. Incluso hubo algunas discusiones secundarias entre la NASA y el programa espacial soviético para garantizar que las dos naves espaciales no interfirieran con las comunicaciones entre el planeta y el satélite.

Comportamiento repetitivo

Los comentarios de Rogozin son característicamente evocadores y descarados, y demuestran teorías de conspiración negacionistas en torno a los alunizajes del Apolo de la NASA que persisten hasta el día de hoy.

Rogozin se ha ganado muchos enemigos a lo largo de los años. El año pasado, amenazó con estrellar la Estación Espacial Internacional en los Estados Unidos.

También ha chocado con el CEO de SpaceX, Elon Musk, en varias ocasiones.

"Si muero en circunstancias misteriosas, ha sido bueno conocerte", tuiteó Musk el año pasado después de que Rogozin le dijera que sería responsable de proporcionar terminales de Internet Starlink a las fuerzas ucranianas.