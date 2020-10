Las personas asintomáticas pueden propagar la COVID-19 sin saberlo. | Fuente: Flickr

Los asintomáticos. Un debate que continúa y que los científicos intentan explicar: ¿qué provoca que una persona se contagie de la COVID-19 pero no presente ningún síntoma? Investigadores de la Universidad de Aarhus y el Hospital Universitario de Aarhus, en Dinamarca, han intentado resolver este misterio en este estudio.

Para los investigadores, la clave está en que el virus SARS-CoV-2 puede ocultar su genoma para que no sea reconocido. Sucede que dentro de los pulmones existen células inmunes especializadas llamadas macrófagos alveolares. Estas ayudan a mantener un ambiente saludable en este órgano, que contiene una gran cantidad de los mismos, por lo que se presume que es el primer tipo de célula con la que se topa el virus al entrar al cuerpo.

Luego de que el cuerpo reconoce una infección, el sistema inmunológico inicia la producción de interferones, un grupo de citosinas que ayudan a modular la respuesta inmune, por lo que son esenciales en el combate contra una infección viral.

Esta nueva investigación demuestra que el virus SARS- CoV-2 es capaz de inhibir la producción de interferón en las células epiteliales infectadas, lo que causa una reducción en su producción y, a la par, una activación menor del sistema inmunológico.

El equipo de investigadores ha analizado la forma en que los macrófagos alveolares reaccionan a la COVID-19, por lo que los aislaron del lavado pulmonar y examinar la activación del sistema inmunológico en estas células cuando se encuentran en contacto con el virus SARS- CoV-2.

El resultado fue que el virus puede ocultar su genoma para que no sea reconocido. Los macrófagos alveolares producen grandes cantidades de interferones durante una infección viral, como la gripe, no obstante, en este caso los investigadores no encontraron producción de las mismas cuando estuvieron expuestas a la COVID-19.

En su opinión, los resultados sugieren que el virus SARS-CoV-2 puede ocultar su material genómico para que no sea reconocido en los macrófagos alveolares, sin inducir así la producción de interferones.

Es por esta razón que no habría activación del sistema inmunológico en las primeras etapas de una infección por SARS-CoV-2, lo que permitirá que el virus se propague en la comunidad sin que el portador lo sepa.

¿Cuán contagiosos son los asintomáticos por la Covid19? - Así de Claro

Las declaraciones de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, generaron polémica tras referir que los asintomáticos por la Covid19 no contagiaban. Pese a que luego corrigió lo dicho, expertos en temas de salud iniciaron el debate sobre el nivel de contagio de estos pacientes. El Dr. Marco Almerí, experto en salud pública, nos responde cuán contagioso es un asintomático con el nuevo coronavirus.