El Festival de Cine de Lima 2019 terminó, luego de exhibir 400 películas y documentales, con los triunfos de la cinta brasileña "Bacurau" y la peruana "Canción sin nombre" de Melina León como mejor película y el premio especial del jurado, respectivamente. Si te quedaste con el interés de ver algunos de los títulos, el Centro Cultural de la PUCP ofrece el ciclo "Lo que te perdiste del 23° Festival".

El mismo, que va hasta el domingo 25 de agosto, ofrece más de 30 diferentes títulos para ver desde las 4 p.m. Entre las películas que se exhiben se encuentran el último filme de Quentin Tarantino: "Once Upon a Time in Hollywood", ambientada en el verano estadounidense de 1969. Desarrolla tres historias: una nueva oportunidad como actor para Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), el estancamiento en la carrera como stuntman (doble de acción) para Cliff Both (Brad Pitt) y los primeros trabajos en la actuación para la novel actriz Sharon Tate (Margot Robbie).

También forma parte del ciclo el documental peruano "El viaje de Javier Heraud", dirigido por Javier Corcuera. Bajo la mirada de Ariarca, sobrina nieta de Javier Heraud, se abre el baúl de los recuerdos de la historia de poeta y guerrillero, asesinado a los 21 años (1963) en la selva del Perú.

"Chicuarotes", con la que el mexicano Gael García Bernal llegó al Festival de Cine de Lima 2019, se presentará el jueves 22 y viernes 23. La falta de oportunidades, desesperanza y violencia son la médula central de un filme sobre los personajes invisibles en la sociedad.

La mexicana "Las niñas bien" (que se llevó el premio a mejor actriz), la francesa "Juana de Arco" y la danesa "El culpable" con otras de las cintas dentro del ciclo "Lo que te perdiste del 23° Festival". También hay títulos de Carlos Gardel y Henri George Clouzot. Hay cine para toda clase de cinéfilos.