'The Flash' baja hasta el quinto lugar en taquilla en China y Corea del Sur

‘The Flash’ causó gran expectativa entre sus fanáticos tras su estreno el último 15 de junio. No obstante, de acuerdo con cifras de Variety, el filme protagonizado por Ezra Miller viene cayendo en su taquilla en los países de China y Corea del Sur. En efecto, ‘The Flash' ocupa el quinto lugar en ambos países asiáticos dejando en mejor posición a ‘Elemental’, ‘Transformers el despertar de las bestias’, 'Spider-Man a través del Spiderverso', entre otros.

En China, ‘The Flash’ recaudó 3,4 millones de dólares entre el viernes y domingo, teniendo un acumulado de 23,7 millones a 10 días de su estreno. Por otro lado, en Corea del Sur, el nuevo largometraje de DC Super Hero logró solo 626 mil dólares en un total de 4,78 millones en los 12 días que ya se viene transmitiendo en los cines de dicho país.

Es así que ‘The Flash’ sigue su tendencia descendente pues días atrás el mismo Variety informó que la película, que cuenta con la participación los destacados actores Michael Keaton y Ben Affeck como Batman, solo recaudó 139 millones de dólares a nivel global dejando atrás los 155 a 160 millones proyectados en un primer momento.

Por otro lado, se supo que en Estados Unidos y Canadá la película dirigida por Andy Muschietti solo logró 64 millones, una cifra menor a los 68 y 85 millones previstos para la taquilla del superhéroe de traje rojo.

Estas cifras de ‘The Flash’ estaría significando una pérdida para la producción de Warner Bross ya que el filme tuvo un costo alrededor de 200 millones de dólares, dejando poca proyección para una eventual alza.

‘Elemental’ lidera taquilla en Corea del Sur

Otra historia muy diferente viene sucediendo con ‘Elemental’. Esta nueva animación de Pixar subió al primer lugar en taquilla en el último fin de semana en Corea del Sur superando incluso a la película surcoreana ‘The Roundup: No Way Out’ y a 'Spider-Man a través del Spiderverso' que permanece en el tercer lugar.

De igual manera, se supo que ‘Elemental’ aumentó sus ingresos en un 19%, de acuerdo con datos de Kobis, el servicio de rastreo operado por el Korean Film Council. En ese sentido, la película de Walt Disney Picture logró 3,86 millones de dólares entre el viernes y el domingo para un acumulado de 9,47 millones en 12 días.