Finalmente, Disney decidió no estrenar este año las cintas: "Death on the Nile" (con Kenneth Branagh) y "Free Guy" (con Ryan Reynolds). | Fuente: 20TH CENTURY STUDIOS

La pandemia ha arrasado la cartelera de Hollywood sin dejar prácticamente supervivientes. Disney renunció a lo que queda del 2020 al retrasar los estrenos previstos para diciembre de "Free Guy" y "Death on the Nile".

Con Ryan Reynolds como protagonista, "Free Guy" iba a llegar a los cines de EE.UU. el 11 de diciembre con una historia cómica acerca de un hombre que de repente descubre que su vida sucede en medio de un videojuego.

Por su parte, Kenneth Branagh, tras "Murder on the Orient Express" (2017), iba a lanzar el 18 de diciembre una nueva película sobre Agatha Christie con "Death on the Nile", en la que está acompañado por Gal Gadot, Armie Hammer o Annette Bening, entre muchos otros.

Tanto "Free Guy" como "Death on the Nile" se han quedado por ahora sin nueva fecha de estreno gracias a la decisión de Disney.

El único blockbuster (superproducción para el gran público) que continúa en el calendario de lanzamientos para 2020 es "Wonder Woman 1984", cuyo estreno sigue fijado para el 25 de diciembre.

LA LECCIÓN DE "TENET"

En el caso de la cinta protagonizada por Gal Gadot, que ya acumula tres retrasos, juega en contra que es una película de Warner Bros., el estudio que contra viento y marea se empeñó en presentar "Tenet" en las salas después de que estas llevaran meses cerradas por el coronavirus.

La estrategia comercial de esta superproducción de Christopher Nolan no funcionó nada bien en EE.UU., donde ha recaudado solo US$ 53,8 millones, y fue tomada por los estudios como un aviso para navegantes.

LAS MEDIDAS RADICALES DE DISNEY

Disney ha sido una de las compañías de Hollywood más radicales desde el principio a la hora de renunciar a los cines en 2020 debido a la pandemia y, en su lugar, ha optado por retrasos ("Black Widow", "Eternals", etc.), estrenos en Disney Plus con coste extra ("Mulan") o lanzamientos en su plataforma sin cargo adicional ("Soul").

No obstante, estos nuevos aplazamientos de "Free Guy" y "Death on the Nile" respaldan una vez más a las voces de la industria cinematográfica que acusan a los grandes estudios de una mirada cortoplacista y egoísta y de haber dejado vendidas a las salas de cine, las cuales, sin grandes estrenos y solo con cintas "indies" y reposiciones a mano, enfrentan un futuro repleto de sombras. (EFE)