Nueva película 'El Cuervo' prohibió uso de armas reales tras caso 'Rust' y muerte de Brandon Lee

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Cuervo, la película del oscuro personaje del cómic de 1989, llega a los cines peruanos en una nueva versión este jueves 22 de agosto con el fin de superar todas las expectativas del género de culto con una de las historias de suspenso más controvertidas —e históricas— por un lamentable suceso en su primera entrega: la muerte trágica del protagonista del filme, Brandon Lee, por un disparo accidental en el set de grabación el 28 de marzo de 1993.

El caso de tragedias causadas por un arma de fuego volvió a sacudir Hollywood en octubre de 2021 tras la inesperada muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía del filme Rust. Ella recibió un disparo de una pistola de utilería usada por el actor Alec Baldwin, recientemente puesto en libertad por la anulación del juicio en su contra en dicho caso.

Es así como Rupert Sanders, director de la adaptación de El Cuervo, decidió reforzar la seguridad de las escenas de la nueva película. “La seguridad es una prioridad número uno (…) Los sets de filmación son muy peligrosos. Hay autos que se mueven rápido con grúas atrapadas en la parte superior”, recalcó a Variety al ser consultado por el tema.

En efecto, el cineasta remarcó que “hay especialistas que caen por las escaleras desde cables altos” por lo que puso mucho énfasis en la seguridad de los sets de grabación. “Incluso caminar por un set de noche con máquinas de lluvia y luces: estás trabajando en un entorno industrial. Así que es peligroso. Debes tener cuidado”, añadió.

Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, es el actor original de Eric Draven en 'El cuervo'. | Fuente: Miramax

Director asegura que no hay balas reales en remake de ‘El Cuervo’

Asimismo, Rupert Sanders contó que, desde el primer día de la producción de El Cuervo, se reunió con el departamento de efectos especiales y con el armero para decirles que no se usaran pistolas con balas reales en las grabaciones del largometraje.

“Ellos eran muy conscientes de la seguridad. Siguen las mismas pautas que los militares cuando se trata de armas, pero ni siquiera quería arriesgarme”, señaló el director.

“Así que dije categóricamente: ‘No tendremos armas de fuego en el set’, lo que significa que no teníamos ni una sola pistola que pudiera tener una bala real o una bala de fogueo cerca, de modo que ningún proyectil pudiera entrar”, afirmó Sanders.

En ese sentido, mencionó que en El Cuervo solo se usaron pistolas de Airsoft donde muchas de esas armas “son simplemente señuelos de goma o metal que son funcionales, pero no tienen mecanismo de disparo “.

Película 'Rust' tuvo la trágica muerte —por un arma— de Halyna Hutchins, directora de fotografía. | Fuente: AFP

¿De qué trata el remake de 'El Cuervo' y quiénes actúan?

La nueva versión de El Cuervo seguirá, básicamente, la misma trama de sus antecesoras: The Crow (1994), The Crow: City of Angels (1996), The Crow: Salvation (2001) y The Crow: Wicked Prayer (2005).

"Las almas gemelas Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinadas cuando los demonios de su oscuro pasado los alcanzan. Al tener la oportunidad de salvar a su verdadero amor sacrificándose, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando los mundos de los vivos y los muertos para arreglar las cosas equivocadas", describe la sinopsis oficial.

Bill Skarsgard y FKA Twigs protagonizarán la nueva versión de The Crow. El elenco de actores lo completan: Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn, David Bowles, Paul A Maynard, Sami Bouajila, Jim High, y Jordan Bolger.

El remake de 'El cuervo' llega a los cines peruanos este jueves 22 de agosto.Fuente: Instagram (thecrow)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis