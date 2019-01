Rami Malek llegó a los Globos de Oro con una corbata michi blanca. | Fuente: AFP

Rami Malek deslumbró en los Globos de Oro 2019 al contar detalles inéditos de la filmación de "Bohemian Rhapsody", película que cuenta la historia de Freddie Mercury y la banda Queen.

El actor, a quien vimos antes como protagonista de la serie "Mr. Robot", hizo historia al ser nominado gracias a su transformación en el cantante inglés.

En entrevista previa a la ceremonia, Malek confesó que es "un poco travieso, igual que Freddie Mercury". Además, contó un detalle de la grabación de la exitosa cinta.

"Lo más difícil fue interpretar a Freddie Mercury. En especial cuando toca el piano al revés. El el guion decía simplemente que 'Freddie tocaba el piano', pero no tenía idea previa de que lo hacía mientras estaba echado, como sucede en la película", contó Rami Malek.

Asimismo, el actor recordó cuál fue la primera escena que rodó. "Fue aquella de la presentación en vivo [del Live Aid]. Nos bautizaron con fuego. Hicimos eso, y si yo no lo lograba ese día, hubiesen buscado otro actor. Felimente pude hacerlo, pasé la prueba", manifestó.

OTROS NOMINADOS

En la categoría Mejor Película también compite "A Star is Born", el debut tras la cámaras de Bradley Cooper, la cual puede llevarse hasta cinco premios: película dramática, director, actriz (Lady Gaga), actor (Cooper) y canción ("Shallow").



La cinta se perfila como favorita según los pronósticos de los analistas en Hollywood recogidos por la web Gold Derby, que la ve como ganadora como mejor película dramática, mejor actriz y mejor canción.



Completan este apartado "BlacKkKlansman", "If Beale Street Could Talk" y "Black Panther".



Sin embargo, "Vice", sobre la vida del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, es con seis candidaturas la cinta que tiene más nominaciones.



Junto a "Vice" competirán por el galardón al mejor filme de comedia o musical "Green Book", "Mary Poppins Returns", "The Favourite" y "Crazy Rich Asians".