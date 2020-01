"10 Things I Hate About You" (1999). También conocida como "10 cosas que odio de ti", esta comedia juvenil hizo famoso a un joven Heath Ledger, que había debutado dos años atrás en el cine y, en esta ocasión, encarnó a Patrick Verona, un adolescente que busca conquistar a una chica. Inolvidable su versión de "Can't Take My Eyes Off You".