'John Wick 4' tendrá versión extendida con más escenas de acción y un nuevo personaje

‘John Wick’ todavía seguirá sorprendiendo a sus fanáticos con icónicas escenas y un nuevo personaje que completarán su última entrega en ‘John Wick 4’.

El director de la saga, Chad Stahelski, detalló, en una entrevista con ComicBookMovie, que viene preparando una versión más extendida de la película donde habrá mayores momentos de acción para ver a Keaunu Reeves (John) acabando con sus enemigos del hotel El Continental.

Asimismo, el cineasta señaló que esta decisión se da para mostrar mayor cantidad de grabaciones que tuvo la última saga de ‘John Wick’ a diferencia de las 2 horas y 9 minutos que duró en su versión comercial. Es así que Stahelski explicó que su equipo viene preparando la película con 10 a 15 minutos más de lo que se mostró en las salas de cine.

"Cortamos un trozo de Berlín, un personaje completo llamado Frau, que tiene una escena bastante buena con John, un poco más de otras escenas de acción entre él y Tracker, y otros breves momentos de acción que incluiremos", aseguró Chad Stahelski, quien afirmó estar encantado con las coreografías y personajes de ‘John Wick 4’.

'John Wick 4' se mostrará en una nueva versión extendida con 15 minutos más a su estreno en los cines. | Fuente: Instagram (johnwickmovie)

Además, detalló que el montaje original de la cuarta parte del “asesino más letal del mundo” tenía una duración de 3 horas y 5 minutos, pero que se tuvo que recortar para su estreno.

“Todo el material es de gran calidad, me encanta la coreografía, me encantan los personajes. Simplemente, en general, cambiaba el ritmo de la película, y pensé que se sentiría lento. Creo que lo quitamos porque se sentía forzado, tenía su propósito, y no quería bajar el ritmo. Así que, si había que quitarlo, se quitaba”, refirió.

Productora Lionsgate confirmó rodaje de 'John Wick 5'

Por otro lado, Joe Drake, presidente de la productora Lionsgate que realiza la saga 'John Wick', afirmó que la película, que tiene como protagonista al actor canadiense Keanu Reeves, se encuentra rodando su quinta entrega.

La trama, que tiene como protagonista a Keanu Reeves, estaría en desarrollo tras el éxito de 'John Wick 4'. | Fuente: Instagram (johnwickmovie)

Drake mencionó, en una entrevista para la revista The Hollywood Reporter, que antes de esta nueva película se lanzará sus spin-off donde se incluye la serie ‘The Continental’ y ‘Ballerina’ con la actuación de Ana d Arma (Akira), quien compartirá escenas con el mismo Keanu Reeves.

"Lo que es oficial, como todos saben es que Ballerina será el primer spin-off y sale el próximo año (2024). Estamos desarrollando tres producciones más, incluyendo ‘John Wick 5’ y una serie de TV, ‘The Continental’. Estamos construyendo un mundo para que, cuando se estrene la quinta película, sea algo orgánico", manifestó.