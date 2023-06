'Priscilla': mira el primer tráiler de la película inspirada en la esposa de Elvis Presley

Elvis Presley seguirá apareciendo en la pantalla grande, luego del éxito de la película Elvis, dirigida por Baz Lusrmann y estrenada en mayo del 2022. Esta vez será la reconocida directora Sofia Coppola quien llevará a los cines una nueva historia del ‘Rey del Rock’ junto con su exesposa Priscilla Presley. La trama estará basada en las memorias de 1986 Elvis and Me: The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock N' Roll, escrita por la propia Priscilla junto con la escritora Sandra Harmon.

Priscilla se presentará como un filme romántico que retrate la vida amorosa entre Elvis Presley y Priscilla Ann Beualie. La película contará con los protagónicos de Jacob Elordi (Elvis Presley, en el largometraje), conocido por su participación en la serie Euphoria, y la interpretación de Cailee Spaeny como Priscila Presley.

Fue la empresa cinematográfica A24 la encargada de producir esta inédita visión de la vida del icóno musical, que ya lanzó su primer tráiler en YouTube, así como en las demás plataformas digitales, el último miércoles, 21 de junio.

En las primeras imágenes de Priscilla, se ve el momento en que la pareja se conoció en la mansión Graceland de Elvis Presley, ubicada en Memphis, en Tennessee, Estados Unidos. Asimismo, se reflejan los momentos más íntimos que Priscilla Presley vivió junto con el famoso cantante como el día de su boda, la luna de miel y el nacimiento de la única hija de ambos: Lisa Marie Presley, fallecida en enero.

'Priscilla' ya lanzó su primer tráiler el último miércoles 21 de junio en YouTube, y las demás plataformas digitales. | Fuente: Twitter (@A24)

Según informó CNN, la película se estaría estrenando en octubre de este año. Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram, la cineasta Sofia Coppola ya promocionaba pequeños extractos de la trama llena de escenas de amor y conflictos entre Elvis Presley con quien fue esposa hasta 1973, cuatro años antes del fallecimiento del artista.

Priscilla Presley se muestra “emocionada” por próximo estreno

Por su parte, Priscilla Presley aseguró sentirse “emocionada” por el primer tráiler de la película Priscilla. Asimismo, la también actriz y empresaria destacó el trabajo de Sofia Coppola, quien ya ganó un Premio Oscar por la entrega de Lost in Translation.

"Estoy emocionado por la interpretación de mi libro por la magistral Sofia Coppola. Ella tiene una perspectiva tan extraordinaria y yo siempre he sido un gran admirador de su trabajo. Estoy seguro de que esta película llevará a todos a un viaje emocional", escribió la exposa de Elvis junto a un póster oficial del filme.