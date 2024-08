'La historia sin fin': actor que interpretó a Atreyu reveló que casi pierde la vida durante el rodaje de la película

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dirigida por el cineasta alemán Wolfgang Petersen, La historia sin fin es considerada una de las películas infantiles más emblemáticas de los años 80. El filme sigue siendo recordado por su elaborada producción y sus personajes entrañables, como Falcor, el simpático dragón blanco del mundo de Fantasía.

Sin embargo, hacer este blockbuster de aventuras resultó ser una tarea titánica y accidentada para su protagonista, el actor Noah Hathaway, quien interpretó al joven Atreyu. En una reciente entrevista para el medio IndieWire, la estrella del filme reveló que rodar algunas escenas casi le cuesta la vida.

"Hoy en día no te permitirían hacer nada de esto", afirmó el actor, quien sufrió desde lesiones graves hasta agotamiento físico en el set. "Bromeo diciendo que siempre intentaban matarme en esa película".

¿Qué le ocurrió al protagonista de La historia sin fin?

Uno de los episodios más graves ocurrió antes de comenzar el rodaje, cuando Noah Hathaway se rompió la espalda durante un entrenamiento a caballo. "Se asustó, salió corriendo y saltó una cerca. Hice una voltereta y el caballo cayó sobre mí, rompiéndome la espalda".

Este accidente lo llevó a pasar dos meses en un hospital en Alemania, pero decidió regresar al set para hacer la película. "Me levanté y grabamos durante casi un año entero".

En otro momento, Hathaway dijo que casi pierde la vida durante la famosa escena de la batalla contra Gmork, el lobo que representa la dualidad entre lo real y lo imaginario. Según sus declaraciones, la criatura animatrónica lo dejó inconsciente tras una explosión de aire mal alineada.

"Era un cañón de aire, y alguien me puso directamente frente a él. Era un gran animatrónico que pesaba cientos de kilos. Casi me mata. Me sentía como Frankenstein", dijo el actor, asegurando que llegó a perder el conocimiento por un buen tiempo. "Mi papá dijo que estuve roncando durante cinco minutos".

Luego tuvo otra mala experiencia en la famosa secuencia de los Pantanos de la Tristeza, donde el fiel corcel blanco de Atreyu, Artax, se hunde hasta morir en el lodo fangoso. Hathaway aprovechó la ocasión para desmentir la leyenda urbana sobre la supuesta muerte de uno de los caballos que se utilizaron para el rodaje, aunque confesó que las condiciones eran duras. "No podías usar traje de neopreno, así que empezaba a tener hipotermia", recordó.

El hielo seco que se utilizó para darle a la secuencia una atmósfera espeluznante también representó una amenaza, especialmente durante la escena en la que Falcor rescata a Atreyu de hundirse.

"Estaba en el lodo y no había oxígeno bajo el hielo seco, me desmayé bajo el lodo. Me sacaban barro de la boca", dijo Hathaway. "Estaban locos. Hoy en día no te permitirían hacer nada de esto".

40 años de La historia sin fin

Al celebrar el 40 aniversario del estreno de La historia sin fin, Noah Hathaway recuerda que tenía solo 12 años cuando fue elegido el valiente joven héroe de Fantasía. Aseguró que su enérgica personalidad de niño fue crucial para conseguir el papel principal del filme.

"Yo era un atleta y lo había sido prácticamente toda mi vida. Mi mamá solía llamarme el 'Tornado blanco' porque llegaba girando como el Demonio de Tasmania y causaba estragos. Podía continuar sin parar".

Hathaway ya había aparecido en varios proyectos antes de La historia sin fin, incluyendo su papel como Boxey en la serie Battlestar Galactica (1978), pero este proyecto se sentía diferente. "Sabía que había algo", dijo sobre su primera vez leyendo el guion, que adaptaba partes del libro homónimo del autor Michael Ende. "La forma en que describían a Atreyu me describía exactamente a mí, la actitud que tenía y cómo era".

A pesar de las dificultades que enfrentó, Hathaway dijo aún está conmovido por el impacto que la película ha tenido en varias generaciones. Comentó que algunos fanáticos le cuentan cómo La historia sin fin les cambió la vida o los ayudó en momentos difíciles. Aunque dijo tener sentimientos encontrados sobre las nuevas adaptaciones en live-action, dijo que espera que hagan un buen trabajo.

