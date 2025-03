Leonardo DiCaprio regresa a los cines este 2025 con una épica película de Paul Thomas Anderson

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Leonardo DiCaprio regresará a los cines. El actor ganador del Oscar (El renacido) protagonizará One Battle After Another, o Una batalla tras otra, la nueva película del aclamado director Paul Thomas Anderson luego de Licorice Pizza (2021), exitoso filme nominado en tres categorías (Mejor película, director y guion original) en la Academia.

En esta ocasión, DiCaprio comparte elenco con Sean Penn, Regina Hall y Teyana Taylor en una nueva historia de acción, violencia y adrenalina que se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo 26 de setiembre.

En efecto, a sus 50 años, Leonardo DiCaprio volverá a aparecer en la pantalla grande este 2025 tras casi dos años del estreno de Los asesinos de la luna, con Martin Scorsese.

Por su parte, Warner Bros difundió este jueves el primer teaser de One Battle After Another donde DiCaprio aparece tomándose una bebida mientras se escuchan los disparos de rifle de Teyana Taylor, quien luce un pronunciado embarazo.

Tras la secuencia de una carretera, aparece una bebé y una voz que le pregunta a Leonardo DiCaprio que hará con la pequeña. En seguida, la bebé aparece ya como una joven (Chase Infiniti) y disparando una ametralladora al igual que su madre.

En las siguientes escenas, se ve a DiCaprio como francotirador mientras ve como Sean Penn se lleva a la joven del cuello por un callejón mientras se detienen los disparos. "Justo cuando crees que lo tienes todo bajo control", se escucha una voz al final del adelanto. El tráiler oficial se estrenará la siguiente semana.

El director Paul Thomas Anderson regresa tras su éxitoso filme Licorice Pizza. | Fuente: Ghoulardi Film Company

¿Cuándo se estrena en cines One Battle After Another?

El filme One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, llegará a las salas de cines de Estados Unidos el 26 de setiembre de 2025, esperando también su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

¿Qué se sabe de la película One Battle After Another?

One Battle After Another es una próxima película estadounidense escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson. El filme será distribuido por Warner Bros luego de hacer la producción con un presupuesto de 100 millones de dólares, monto que habría ascendido a 140, según confirmó Variety.

Este largometraje será una adaptación de la novela Vineland escrita por Thomas Pynchon y publicada en 1997. "Cuando su enemigo malvado reaparece después de 16 años, un grupo de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos", se lee en la sinopsis oficial.

Un dato importante es que One Battle After Another, o Una batalla tras otra, fue rodada en 35 mm con cámaras de VistaVision. La producción del proyecto se grabó en California y en los alrededores de la ciudad El Paso, en Texas.

Leonardo DiCaprio y la joven actriz Chase Infiniti en One Battle After Another. | Fuente: Ghoulardi Film Company

¿Quién es Paul Thomas Anderson?

Paul Thomas Anderson es un director, guionista y productor de cine estadounidense. El primer reconocimiento en su carrera fue en el Festival de Cannes donde logró el galardón de Mejor director con su película Embriagado de amor (2002) con Adam Sandler y Emily Watson.

A sus 50 años, Anderson estuvo nominado a ochos premios Oscar siendo su última nominación en la Academia el 2022 con su aclamado largometraje Licorice Pizza. En la industria, el director fue destacado como "uno de los talentos más fascinantes en aparecer en años".

Sus películas Boogie Nights (1997) y Magnolia (1999) le permitieron a Anderson ser catalogado como el "niño prodigio" del cine. Del mismo modo, reconocidos medios internacionales lo colocaron en la lista de mejores directores de los últimos 20 años.

Entre sus proyectos también figuran: Sydney (1996), There Will Be Blood (2007), The Master (2012), Puro vicio (2014), Phantom Thread (2017), Licorice Pizza (2021) y ahora One Battle After Another (2025).

One Battle After Another llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de septiembre 2025.Fuente: Ghoulardi Film Company

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis