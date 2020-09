El 2020 será el año que rompa con la cadena ininterrumpida de estrenos de películas de Marvel Studios. | Fuente: Marvel Studios

“Black Widow” no tendrá su estreno en el 2020 ante las cifras desalentadoras de la industria cinematográfica en la pandemia de COVID-19. De esta manera, por primera vez en 10 años, Marvel Studios no estrenará ninguna producción en cines desde que inició su historia con “Iron Man”.

A inicios de este año, se creía que podría ser un nuevo pasaje para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), luego del estreno de “Avengers: Endgame” en el 2019. Así es como se anunció el estreno de “Black Widow”, cinta que será la despedida de Scarlett Johansson en el mundo de superhéroes, pero nunca llegó por la crisis de salud.

Después de ser aplazada de mes a mes, Disney confirmó que su proyección en cines será el 7 de mayo del 2021, un año después de su programación inicial. Es decir, pese a que se contemplaba su estreno muy pronto, finalmente la compañía optó por la espera y hiatus de un año entero frente a una posible pérdida monetaria.

Por otro lado, el otro esperado estreno afectado es el de “Eternos”, la cinta que presentará al nuevo equipo de superhéroes que serán una suerte de nuevos Avengers. De febrero del 2021 se aplaza hasta el 5 de noviembre.

Mientras tanto, “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings” se lanzará entre ambas: su fecha será el 9 de julio del 2021. Su retraso ocurre por un par de meses, luego de que se anunciara que sería proyectada en mayo de ese mismo año. Ninguna de las cintas está contemplada para un estreno digital a través de Disney+, a pesar del previo lanzamiento de “Mulan” vía este medio.

CALENDARIO SIN INTERRUPICIONES EN 10 AÑOS

En la historia del UCM, cada año se ha estrenado al menos una película basada en los cómics de la editorial. Todo empezó con “Iron Man” y “El Increíble Hulk”, estrenadas en el 2008, pero el año siguiente fue un tiempo de descanso para regresar con fuerza con “Iron Man 2”, en el 2010. En los últimos 10 años, no han parado de estrenar películas, pero esta vez, la pandemia pudo más que el estudio.

A pesar del lanzamiento de “Los Nuevos Mutantes” en cines, que se inspira en una historieta de Marvel, no vale como uno de los productos de Marvel Studios al pertenecer al Universo Cinematográfico de los X-Men. Al parecer, lo único que mantendrá vivo este legado en estos meses será “WandaVision”, la próxima serie de Disney+.

LA SALVADORA "WANDAVISION"

El único estreno de Marvel Studios se dará gracias a “WandaVision”, la próxima serie con Elizabeth Olsen y Paul Bettany para la plataforma digital. Mientras que “The Falcon and the Winter Soldier” se aplazó, debido a que no se ha culminado con el rodaje por la COVID-19.