'Mufasa' opaca el estreno de 'Nosferatu' y la película biográfica de Bob Dylan que encarna Timothée Chalamet

La nueva versión del clásico de Disney Mufasa: The Lion King superó en la taquilla estadounidense a Nosferatu y A Complete Unknown (la película que relata los primeros años de la carrera de Bob Dylan) durante el Día de Navidad, fecha elegida para dos de los estrenos en los que la industria de Hollywood ha depositado mayores esperanzas de cara al cierre de concurso.



Según la web Box Office Mojo, que mide la facturación diaria de los nuevos filmes en la cartelera de EE.UU., Mufasa lideró el ránking ingresando 14,7 millones; seguida por Nosferatu, 11,5 millones; Sonic the Hedgehog 3, 10,3 millones; y en cuarto lugar se quedó el lanzamiento de A Complete Unknown, con 7,2 millones de dólares.



Este último -basado en los primeros años de carrera de Bob Dylan, protagonizado por Timothée Chalamet y dirigido por James Mangold- no logró siquiera superar a Nosferatu, una adaptación de la icónica película homónima estrenado por Friederich Wilhelm Murnau allá por 1922 y que ha llegado a la gran pantalla ahora con Willem Dafoe en el papel principal.

Temporada de premios de cine en Hollywood

Nosferatu contó con un presupuesto de aproximadamente 50 millones de dólares y el de A Complete Unknown ascendería a 100 millones, según estimaciones de medios especializados. Ambas cintas habían elegido la Navidad para conseguir unas buenas cifras iniciales en su lanzamiento.



Tanto la película dirigida por Mangold como el filme de terror gótico obra de Robert Eggers también fueron presentadas a tiempo para la temporada de premios de cine en Hollywood, que comenzará con los Globos de Oro el 5 de enero y concluirá con los Oscar, previstos para el 2 de marzo.



Por su parte, Sonic 3 dio ya la sorpresa este fin de semana y se situó la primera en la recaudación en Estados Unidos, casi duplicando lo conseguido por Mufasa: The Lion King, que sí triunfó en el resto del mundo.



Estos títulos comparten principalmente la cartelera internacional actualmente con Wicked, que acumula ya 571 millones de dólares, y con Moana 2, cuya recaudación se eleva a 790 millones desde su llegada a las salas el 27 de noviembre.

