Desde el salario que ganaban hasta el tamaño de sus armas: Schwarzenegger cuenta cómo fue su intensa rivalidad con Stallone

Arnold Schwarzenegger habló abiertamente sobre su rivalidad cinematográfica con Sylvester Stallone durante la década de los ochenta y noventa. Aunque cualquiera pensaría que la competencia se limitaba a las taquillas, el protagonista de Terminator dijo que la situación iba mucho más allá.

"Creo que todo fue culpa mía, en cierto sentido", admitió en una entrevista para el podcast 2 Bears, 1 Cave. "Un periodista me hizo algunas preguntas sobre Sly, y no sabía que tenía una grabadora en su bolso funcionando. Luego, publicó todo. Por supuesto, Stallone se enojó mucho y eso encendió la competencia", agregó.

Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone a mediados de los 90.Fuente: Facebook: Arnold Schwarzenegger

Comparaban el tamaño de sus cuchillos y hasta el tipo de armas de fuego que utilizaban en sus películas

Desde entonces, según Schwarzenegger, la confianza se perdió y la rivalidad se hizo más notoria en la industria; se esforzaban al máximo por superarse el uno al otro. Aunque a veces absurda, la competencia resultó ser una fuente de motivación para hacer "mejores películas".

"Fuimos un poco más allá de lo que deberíamos haber ido. Sin embargo, fue saludable porque me motivó, sentí como: 'Oh, sí... el tipo está realmente en forma en Rambo, es disciplinado con su dieta'. Eso me motivó a mí también, y en mi siguiente película, Commando, pensé: 'Está bien, tengo que verme así también'".

Además del físico, también hubo una especie de obsesión con los detalles de sus personajes y películas, desde el tamaño de sus cuchillos hasta el tipo de armas que utilizaban.

"Hacíamos investigaciones sobre qué tipo de casquillos salían del arma y cuál era su uso. Alguien decía: 'Bueno, el arma de Sly normalmente se usa en helicópteros'. Y yo respondía: 'Bueno, yo fui conductor de tanques en el Ejército, ¿por qué no usamos una ametralladora de un tanque? Son más grandes que las de helicópteros'. Así que en Depredador usé un arma enorme que normalmente no puedes cargar. Y cosas así de estúpidas", comentó.

"Después contaba: 'Él mató a 46 personas, así que yo tengo que matar a 64, solo invierte el número'. Eran cosas de locos, de chicos siendo chicos. Pero, al final, salieron grandes películas de acción. Él hizo películas de acción fantásticas, y yo también", agregó.

Schwarzenegger vs. Stallone: ¿quién ganaba más por película?

También hubo una batalla financiera. Arnold Schwarzenegger recordó cómo Sylvester Stallone ganaba más que él por película.

"Yo ganaba un millón de dólares por Conan en 1983, luego leí que Sly acababa de cerrar un trato por cinco millones de dólares para una película. Yo pensé: '¿Qué demonios? Esto tiene que parar'", contó Arnold luego de afirmar que trabajó arduamente para incrementar sus honorarios.

"En mi siguiente película, gané tres millones, luego seis, y así fui subiendo. Finalmente, recuerdo que gané diez millones por Total Recall (El vengador del futuro), en 1989. Pero, luego, Sly firmó un contrato por quince millones para una película. Siempre era lo mismo: 'Dios mío, no puedo alcanzarlo'. Pero eventualmente ambos llegamos a ganar veinte millones como nuestro salario estándar en los años noventa", reveló.

El punto culminante llegó cuando Schwarzenegger aceptó interpretar al villano Mr. Freeze en Batman y Robin. "Yo no quería interpretar al personaje, pero me ofrecieron veinticinco millones. Dije: "Eso es poca cosa". Volvieron un mes después y me ofrecieron treinta millones, así que dije: 'Está bien, lo haré'. Finalmente, sentí que era mi momento de revancha por los años en que Sly ganaba más que yo", sostuvo.

Hoy en día, ambos actores han dejado atrás su rivalidad para forjar una buena amistad, de hecho, Schwarzenegger ve esos años de disputa con nostalgia. "Al final, fue algo que definió nuestras carreras y nos llevó a ambos a hacer cosas increíbles".