"Avengers Endgame" solo consiguió una nominación técnica al Oscar 2020. | Fuente: Instagram Marvel Studios

Los fans de Marvel no van a estar contentos. A pesar de tener un elenco plagado de grandes nombres en Hollywood, "Avengers: Endgame" solo consiguió una nominación al Oscar 2020... y en una categoría técnica.

A la película más taquillera de la historia no le fue bien ya que envió nominaciones a 14 categorías para solo conseguir una mención en Mejores Efectos Especiales. Allí competirá con "The Irishman", "El rey león", "1917" y "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Desde finales del 2019, Disney empezó a su carrera al Oscar 2020 haciéndose pública una lista con los candidatos que promovían. Siendo "Avengers: Endgame" un filme coral, le trataron de sacar jugo a sus estrellas postulando a Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Josh Brolin, Paul Rudd y Don Cheadle a Mejor Actor de Reparto.

Ellas no se quedaron atrás pues Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Zoe Saldana, Karen Gillan y Brie Larson eran su fuerte para Mejor Actriz de Reparto.

Marvel Studios felicitó la nominación conseguida por "Avengers Endgame" al Oscar 2020. | Fuente: Instagram Marvel Studios





Curiosamente, Johansson sí consiguió una nominación a Mejor Actriz, pero por su papel en "Marriage Story" y otra a Mejor Actriz Secudaria por "Jojo Rabbit". Los demás fueron ignorados por otros trabajos de mayor transformación como Joaquin Phoenix ("Joker") o Renée Zellweger ("Judy").



"Avengers: Endgame" será la película favorita de millones de fans de Marvel, pero no consiguió llamar la atención de la Academia del Oscar.

"JOKER" LIDERA LAS NOMINACIONES



"Joker", protagonizada por Joaquin Phoenix, lideró las nominaciones al Oscar 2020 con 11 candidaturas seguida de "The Irishman", "1917" y "Once Upon a Time... in Hollywood", que tienen 10 menciones por cabeza, anunció la Academia de Hollywood.

La película española "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, será candidata en dos apartados: Mejor Cinta Internacional y Mejor Actor con Antonio Banderas.

Por la estatuilla a la Mejor Dirección, en un año más sin mujeres nominadas, lucharán en esta ocasión Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917") y Bong Joon-ho ("Parasite").

Los Oscar 2020, que no tendrán maestro de ceremonias, se celebrarán el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.). (Con información de EFE)