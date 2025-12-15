'Chuzalongo', película con participación peruana, es la apuesta de Ecuador para los Premios Oscar 2026

La película de Diego Ortuño, coproducida por el peruano Dorian Fernández-Moris, competirá por representar a Ecuador en los Premios Oscar 2026.

La carrera rumbo al Oscar 2026 ya está en marcha. Luego de que se anunciara que Kinra, dirigida por Marco Panatonic, será la representante de Perú en busca a la nominación a Mejor Película Internacional, también se confirmó que otro realizador peruano estará en la contienda: Dorian Fernández-Moris, productor de Chuzalongo, la elegida por Ecuador.

La Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador (ACAE) informó que Chuzalongo, dirigida por Diego Ortuño, será la candidata oficial del país en los Oscar, mientras que Los ahogados, de Juan Sebastián Jácome y Víctor Mares, fue seleccionada para competir por la nominación a los Premios Goya 2026, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

"Dos historias que reflejan la fuerza, creatividad y talento de nuestro cine, que llevarán el nombre de Ecuador a escenarios internacionales de gran prestigio”, señaló la ACAE en un comunicado. "Celebramos con orgullo esta nominación, que demuestra que el cine ecuatoriano no solo se expresa en la ficción o el documental, sino que también es capaz de explorar con fuerza y calidad géneros universales como la fantasía".

Chuzalongo, la apuesta ecuatoriana al Oscar

La película es una coproducción entre Ecuador, Canadá, Perú y España, escrita y dirigida por Ortuño. En el equipo de producción figuran Georgina Altarriba, Eloi Aymerich, Christian Mejía-Acosta, Joan Salicrú, Nevenka Yanovich y el peruano Fernández-Moris. La cinta fue filmada en kichwa y español.

La historia se centra en un pueblo andino, donde mujeres comienzan a ser asesinadas por una misteriosa criatura conocida como el Chuzalongo. El sacerdote Nicanor emprende una investigación marcada por el mito, mientras la comunidad indígena enfrenta opresión y violencia. Entre la revolución y la resistencia, los pobladores intentan frenar la ola de muertes y desapariciones.

El guion tomó cinco años en desarrollarse. El rodaje principal se llevó a cabo en mayo de 2023 en Quito, Cayambe, Cotacachi y Pintag, durante cuatro semanas. El actor peruano Bruno Odar lidera el elenco, acompañado por Wolframio Sinué, Alex Cisneros, Fernando Bacilio, entre otros.

Chuzalongo tuvo su estreno mundial en abril de 2024 en el Festival de Cine Fantástico de Porto Alegre, y en octubre llegó a salas ecuatorianas, donde se convirtió en la película local más taquillera del año con más de 20 mil entradas vendidas.

'Chuzalongo' fue elegida por Ecuador para buscar la nominación a Mejor Película Internacional en los Oscar 2026, junto a 'Kinra' por Perú.Fuente: Audiovisual Films

Perú rumbo al Oscar y al Goya

En septiembre, el Ministerio de Cultura anunció que Kinra, hablada en quechua y dirigida por Marco Panatonic, será la representante peruana para postular a los Premios Oscar 2026, en la categoría de Mejor Largometraje Internacional. En paralelo, Cuadrilátero, de Daniel Rodríguez Risco, fue designada para competir en la edición 40 de los Premios Goya, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

