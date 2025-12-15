Oscar 2026: 'Kinra', 'Chuzalongo' y 'The President's Cake', las películas con talento peruano en la carrera por la nominación

Este martes, la Academia de Hollywood dará a conocer la shortlist de finalistas en 12 categorías de los Premios Oscar 2026. Entre las producciones que siguen en competencia, al menos tres películas con participación peruana mantienen vivas sus opciones de avanzar hacia la codiciada nominación.

La carrera hacia los Premios Oscar 2026 entra en una etapa decisiva. Con el anuncio de la shortlist —la lista corta de finalistas en 12 categorías— se definirá este martes 16 de diciembre qué títulos continúan en la contienda y cuáles se quedan en el camino. La película elegida por Perú para representar al país, así como otras producciones internacionales con un destacado aporte peruano delante y detrás de cámaras, sabrán si siguen en carrera rumbo a la nominación.

La selección peruana para la categoría Mejor Película Internacional es Kinra, dirigida por Marco Panatonic. Sin embargo, no es la única presencia nacional en esta carrera: Chuzalongo, la película que representa a Ecuador y que cuenta con producción del peruano Dorian Fernández-Moris, también se encuentra entre las aspirantes. Ambas compiten por un lugar entre las 15 finalistas de una categoría que reúne a más de 80 películas de todo el mundo.

Kinra, la carta peruana rumbo al Oscar 2026

Dirigida por Marco Panatonic, Kinra debutó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2023, donde obtuvo el premio a Mejor Largometraje, un hito que la crítica ha señalado como el mayor logro del cine peruano desde que La teta asustada ganó el Oso de Oro en la Berlinale en 2009.

La historia sigue a Atoqcha, un joven que se traslada a Cusco con la esperanza de estudiar ingeniería civil y construir un futuro lejos de su comunidad de origen. En la ciudad, establece un fuerte lazo con un amigo que lo acoge como familia, pero su corazón permanece dividido entre esa nueva vida y la tierra que dejó atrás, donde su madre y su hermana también buscan abrirse camino. El regreso a casa, inevitable, lo enfrenta a una lealtad partida entre dos mundos.

Para Marcelo Paredes, miembro de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, el valor de Kinra radica en su mirada profunda sobre la migración interna: “La película responde a un mal crónico que trasciende la coyuntura actual, cuestionando desde el inicio una forma de vida ajena a la lógica globalizada de la capital. Panatonic se centra en las consecuencias de la migración y convierte a la madre del protagonista no solo en un vínculo familiar, sino en el símbolo de una tierra abandonada en nombre de una promesa de progreso”, comenta a RPP.

En la misma línea, Alejandra Bernedo, también integrante de APRECI, resalta la “mirada naturalista a una historia de migración interna —no hacia el extranjero ni la capital— abordada en todas sus complejidades”. “El cambio de la tierra al cemento, de la colectividad al individualismo, de lo familiar a lo ajeno y enajenado. Kinra cuestiona las ideas de progreso que aprendemos a anhelar y las imposibilidades de alcanzarlas dentro de las estructuras sociales existentes. Con una mirada decolonial, heredera de los nuevos cines latinoamericanos, Marco Panatonic y su equipo han creado un clásico instantáneo del cine peruano”, agrega.

Chuzalongo, la apuesta ecuatoriana con sello peruano

Chuzalongo es una coproducción entre Ecuador, Canadá, Perú y España, escrita y dirigida por Diego Ortuño. En su equipo de producción figuran Georgina Altarriba, Eloi Aymerich, Christian Mejía-Acosta, Joan Salicrú, Nevenka Yanovich y el peruano Dorian Fernández-Moris, conocido por dirigir la saga Cementerio General. Además, el actor peruano Bruno Odar encabeza el reparto.

Ambientada en un pueblo andino, la película narra una serie de asesinatos de mujeres atribuidos a una misteriosa criatura conocida como el Chuzalongo. El sacerdote Nicanor inicia una investigación que se mueve entre el mito y la realidad, mientras la comunidad indígena enfrenta violencia, opresión y el peso de antiguas creencias. En medio de la resistencia colectiva, los habitantes luchan por detener la ola de muertes y desapariciones.

The President’s Cake, una favorita con talento peruano detrás del sonido

Aunque representa a Iraq en la competencia por la nominación a Mejor Película Internacional, The President’s Cake, dirigida por Hasan Hadi, también tiene una conexión directa con el Perú. El sonidista José Carlos Valencia forma parte del equipo técnico del filme. Valencia ha trabajado previamente en producciones nacionales como La hora final, Mataindios y Sobredosis de amor.

La historia se sitúa en Iraq durante la década de 1990, bajo el régimen de Saddam Hussein y en plena época de sanciones económicas. Lamia, una niña de nueve años, debe conseguir los ingredientes para preparar un pastel obligatorio por el cumpleaños del presidente. De no hacerlo, enfrentará castigos en su escuela. En un contexto de escasez y pobreza extrema, la niña emprende un riesgoso viaje junto a un amigo para reunir harina, huevos y azúcar, mientras el país entero se prepara para una celebración impuesta por el poder.

La película llega a esta etapa con un fuerte respaldo internacional: ganó la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes y ha sido incluida por Variety entre las principales candidatas a la nominación. En esa lista figura junto a títulos de alto perfil como It Was Just an Accident (Francia), No Other Choice (Corea del Sur), The Secret Agent (Brasil), Sentimental Value (Noruega), Sirāt (España) y The Voice of Hind Rajab (Túnez), todas también nominadas al Globo de Oro 2026.

