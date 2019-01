Premios Razzie: Donald Trump fue nominado a peor actor en los Anti-Oscar

Este martes se conocerán las cintas nominadas a los Premios Oscar 2019, ceremonia que celebra a las mejores producciones de 2018 y se realizará el próximo 24 de febrero en el Dolby Teather de Los Ángeles.

Sin embargo, este lunes, y a modo de burla de los Oscar, se conocieron los nominados a los Premios Razzie, una singular ceremonia que elige a las peores producciones del año pasado.

Uno de los nombres que más sorprende en los precandidatos a los Premios Razzie es el de Donald Trump, quien está nominado como peor actor por su participación en los documentales "Death of a Nation" y "Fahrenheit 11/9", los cuales se estrenaron en 2018.

Quien también aparece nominada, pero en la categoría a peor actriz de reparto es Melania Trump por su participación en el documental "Fahrenheit 11/9".

Los Premios Razzie se realizarán el próximo 23 de febrero, un día antes de la celebración de los Premios Oscar 2019.



DONALD TRUMP Y "GAME OF THRONES"



El mundo de Westeros tuvo un misterioso cameo en la primera reunión de gabinete del año, del presidente estadounidense Donald Trump. Él estaba sentado en su (trono) silla con un póster inspirado en la serie "Game of Thrones" con la frase "las sanciones se acercan" descansando inocentemente en la mesa frente a él.

Si te suena familiar es porque, en noviembre pasado, el mandatario publicó en Twitter el mismo póster en referencia a la reimposición de sanciones económicas contra Irán.

Donald Trump se refirió a las sanciones e indicó que "Irán es un país mucho más diferente que cuando recién me convertí en presidente", según "The Washington Post". En tanto, los periodistas se preguntaban el motivo de la presencia del póster ─que alude al motto oficial de la familia Stark "el invierno se acerca"­─ durante el gabinete.

Si bien el mandatario no se refirió al tema mientras rodaban las cámaras, de acuerdo al canal CNN, sí habló sobre uno de sus temas favoritos: "muros que funcionan". Parece que el presidente no está al día con "Game of Thrones" pues (spoiler para Trump) al final de la séptima temporada un dragón abrió una brecha en el muro que dividía Westeros.



Es más, el personaje de Jon Snow lideró a un grupo de refugiados, a través del muro, en la quinta entrega de la serie. Donald Trump necesita ponerse al día con el drama de HBO o buscar un nuevo referente para sus ideas.