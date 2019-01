¿"Roma" se convertirá en la primera película de Netflix en ser nominada a Mejor Película en el Oscar? ¿"Black Panther" conseguirá ser candidata, en la misma categoría, cuando tantas cintas de superhéroes no lo consiguieron antes? Estas y más preguntas serán finalmente contestadas el martes 22 cuando se anuncie a los nominados al Oscar 2019.

Mientras tanto, las predicciones están a la orden del día y la web especializada en cine Rotten Tomatoes brindó sus propios pronósticos. De acuerdo a las evaluaciones de los usuarios en su portal ─además de patrones históricos en los votos y la conversación actual en la temporada de premios─ ellos analizarán qué filmes tendrían más oportunidad de conseguir candidaturas en las principales categorías.

Por supuesto, "Roma", "Black Panther", "A Star Is Born", "Bohemian Rhapsody" y "Green Book" ─algunas de ellas ya han conseguido el Globo de Oro o han destacado en los Critics's Choice Awards─ son consideradas seguras nominadas a los premios Oscar 2019.

Este martes 22, desde las 8 a.m., estén atentos a la sección de Entretenimiento de RPP Noticias para seguir el anuncio de los candidatos en vivo.

POSIBLES NOMINADOS SEGÚN ROTTEN TOMATOES

Mejor película

"Black Panther" (2018) 97%

"Roma" (2018) 96%

"BlacKkKlansman" (2018) 95%

"The Favourite" (2018) 93%

"If Beale Street Could Talk" (2019) 95%

"A Star Is Born" (2018) 90%

"Green Book" (2018) 82%

"Bohemian Rhapsody" (2018) 62%

"Vice" (2018) 64%

Mejor actor

Ethan Hawke – "First Reformed" (2018) 93%

Bradley Cooper – "A Star Is Born" (2018) 90%

Viggo Mortensen – "Green Book" (2018) 82%

Christian Bale – "Vice" (2018) 64%

Rami Malek – "Bohemian Rhapsody" (2018) 62%





Mejor actriz

Melissa McCarthy – "Can You Ever Forgive Me?" (2018) 98%

Yalitza Aparicio – "Roma" (2018) 96%

Olivia Colman – "The Favourite" (2018) 93%

Lady Gaga – "A Star Is Born" (2018) 90%

Glenn Close – "The Wife" (2018) 84%



Mejor actor de reparto

Richard E. Grant – "Can You Ever Forgive Me?" (2018) 98%

Adam Driver – "BlacKkKlansman" (2018) 95%

Sam Elliott – "A Star Is Born" (2018) 90%

Mahershala Ali – "Green Book" (2018) 82%

Timothée Chalamet – "Beautiful Boy" (2018) 68%

Mejor actriz de reparto

Regina King – "If Beale Street Could Talk" (2019) 95%

Emily Blunt – "A Quiet Place" (2018) 95%

Emma Stone – "The Favourite" (2018) 93%

Rachel Weisz – "The Favourite" (2018) 93%

Amy Adams – "Vice" (2018) 64%



Mejor director

Ryan Coogler – "Black Panther" (2018) 97%

Alfonso Cuarón – "Roma" (2018) 96%

Barry Jenkins – "If Beale Street Could Talk" (2019) 95%

Spike Lee – "BlacKkKlansman" (2018) 95%

Bradley Cooper – "A Star Is Born" (2018) 90%



Mejor guion original

Bo Burnham – "Eighth Grade" (2018) 99%

Alfonso Cuarón – "Roma" (2018) 96%

Bryan Woods, Scott Beck, John Krasinski – "A Quiet Place" (2018) 95%

Deborah Davis, Tony McNamara – "The Favourite" (2018) 93%

Adam McKay – "Vice" (2018) 64%



EN BUSCA DE ANFITRIÓN



El Oscar, la gala más importante del cine, aún no tiene presentador. El plan inicial de la Academia de Hollywood: Kevin Hart ─popular comediante afroamericano─ se cayó a pocas horas del anuncio al recordar antiguos mensajes con contenido homófobo que publicó, en Twitter, entre 2009 y 2011. Ante las críticas, el humorista renunció a conducir la gala.

Aunque inusual, no sería la primera vez que los Oscar no tienen anfitrión ya que en 1969, 1970, 1971 y 1989 no tuvieron maestro de ceremonias. The Hollywood Reporter, por su parte, indicó recientemente que se intentaría reunir sobre el escenario a varios de los actores de "Avengers: Endgame". Nos toca esperar al próximo 24 de febrero para saber quién dirá sobre el escenario "Bienvenidos a los Oscar".