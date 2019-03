Uma Thurman hizo balance de su carrera, sus relaciones con Quentin Tarantino y estimó que el movimiento #MeToo ha creado un ambiente laboral "más seguro". | Fuente: AFP

A punto de estrenar una serie en Netflix, Uma Thurman hizo balance de su carrera, sus relaciones con Quentin Tarantino y estimó, sin citarlo, que el movimiento #MeToo había creado un ambiente laboral "más seguro".

"Con 12 años, le dije a mi madre que quería ser actriz y me respondió: 'Claro, como todo el mundo'", explicó la actriz durante el festival Séries Mania en Francia.

"No sé cómo fue posible, seguramente es uno de los milagros de mi vida. A los 15, mis padres me permitieron independizarme y a los 16 me seleccionaron para mi primera película. Desde entonces, no he dejado de trabajar".

La carrera de Uma Thurman debutó con Terry Gilliam ("Las aventuras del barón de Munchausen") e incluye muchos filmes icónicos ("Las amistades peligrosas", "Gattaca", "Nymphomaniac"), pero son sobre todo sus roles con Quentin Tarantino ("Pulp Fiction" y las dos entregas de "Kill Bill") los que le abrieron de par en par la puerta a la fama.

La actriz aseguró que pasó "por varias fases del síndrome postraumático" tras "Kill Bill 2". | Fuente: AFP

EL DOLOROSO RECUERDO DE "KILL BILL"

"Tengo mucha suerte de haber vivido todo esto", reconoció la actriz, de 49 años, pese a que no dejó de aludir a las difíciles condiciones de rodaje de "Kill Bill".

A principios de 2018, el testimonio de Uma Thurman se añadió a la larga lista de víctimas del productor Harvey Weinstein y acusó a Tarantino de haberla puesto en peligro cuando sufrió un grave accidente de auto durante el rodaje de "Kill Bill 2" en 2004 en México.

Al visionar la escena en la que sale de un féretro a puñetazos, no pudo evitar reaccionar: "Solo viendo esto, he pasado por varias fases del síndrome postraumático".

"A todo el mundo le gusta escuchar los diálogos de Quentin y apreciar su creatividad, todo el mundo le quiere", comentó Uma Thurman, reconociéndole un "verdadero sentido del humor", pese a que "no corresponde exactamente" al suyo.

CORRECCIÓN "TARDÍA"

"Cuando veo 'Pulp Fiction', pienso en mi hija Maya, de 20 años, un bebé...", prosiguió. Para la intérprete, ha habido una "corrección muy tardía" en Hollywood sobre los roles femeninos, que desde hace muy poco son más fuertes e independientes.

"Me alegra ver que hay mejores oportunidades para las mujeres y que mi hija tendrá otras posibilidades", añadió. Maya forma parte del reparto de la tercera temporada de la serie de Netflix "Stranger Things".

Sin citarlo directamente, Uma Thurman estimó que el movimiento #MeToo "creó definitivamente un ambiente de trabajo mejor, más seguro".

Uma Thurman protagoniza la nueva serie de Netflix, "Chambers". | Fuente: Netflix

ESTRENO EN NETFLIX

Thurman presentó igualmente la serie "Chambers" que se estrenará en Netflix. Se trata de un "drama familiar, un thriller sobrenatural en el que una joven sufre extrañas secuelas tras haberse sometido a un trasplante de corazón perteneciente a otra chica de su edad".

"Yo soy la madre de la joven fallecida. Hay mucha energía femenina en esta serie", creada por la directora Leah Rachel.

El estreno de "Chambers", protagonizada por Uma Thurman y Tony Goldwyn, en Netflix está previsto para abril. (AFP)