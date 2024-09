Marilyn Manson anuncia nuevo álbum 'One Assassination Under God - Chapter 1' previo a su concierto en Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marilyn Manson acaba de anunciar la fecha del lanzamiento de su duodécimo álbum: ‘One Assassination Under God - Chapter 1’ que incluye nueve canciones inéditas del cantante de rock estadounidense luego de su regreso a la industria musical y tras cuatro años del estreno de su último disco ‘We Are Chaos’ el 2020.

Ahora, por medio de sus redes sociales, Marilyn Manson, quien estará en el Perú para encabezar el line-up Vivo X el Rock 2025, informó que su álbum ‘One Assassination Under God - Chapter 1’ estará disponible el próximo 22 de noviembre. “¿Estás aquí para la resurrección?”, escribió el compositor y músico de metal junto con la portada de su disco.

En el gráfico del nuevo disco de Manson se ve el rostro y cabeza calva del cantante dibujado en carboncillo de colores luciendo su clásico maquillaje con el labial rojo y manchas del mismo color. No solo eso. El también actor estrenó el video clip musical de ‘Sacrilegious’, su nuevo sencillo que está incluido en el álbum.

El video, que ya tiene casi 300 mil vistas en YouTube, cuenta con la dirección de Bill Yukich, quien es un colaborador conocido del músico de 55 años. Cabe mencionar que ‘Sacrilegious’ es el sencillo que sigue a las dos canciones lanzados en agosto por Manson: 'Raise The Red Flag' y 'As Sick As The Secrets Within'.

En el registro audiovisual, se puede ver a Marilyn Manson y su banda en tonalidades de blanco y negro. Con un sonido sutil de guitarra y batería, el vocalista entona la letra con su estilo gótico y subiendo las notas en el coro. “¿Estás aquí para la resurrección en mi tumba? ¿Tienes tu suscripción? Tú eres el que debes ser. Seamos religiosos”, canta.

El cantante Marilyn Manson encabezará el line-up de Vivo X el Rock 2025. | Fuente: Instagram (marilynmanson)

¿Qué canciones conforman el álbum 'One Assassination Under God - Chapter 1'?

'One Assassination Under God - Chapter 1' es el duodécimo álbum de Marilyn Manson. El disco marca el regreso del cantante a los escenarios y a la industria discográfica tras cuatro años de ausencia. A continuación, revisamos la lista de temas.

One Assassination Under God

No Funeral Without Applause

Nod If You Understand

As Sick As The Secrets Within

Sacrilegious

Death Is Not A Costume

Meet Me In Purgatory

Raise The Red Flag

Sacrifice Of The Mass

¿Cuándo regresó Marilyn Manson a los escenarios?

Fue el último 2 de agosto que Marilyn Manson marcó su vuelta a los escenarios. El cantante inauguró su gira 'Five Finger Death Punch' en el Hersheypark Stadium de Hershey, en Pennsylvania, Estados Unidos. Esa fue su primera presentación desde su gira el 2019.

Cabe mencionar que el intérprete de 'The Beautiful People' y 'Personal Jesus' estuvo alejado de la vida pública debido a acusaciones de abuso físico y psicológico por parte de varias mujeres, incluyendo a la actriz Evan Rachel Wood. Sin embargo, hasta la fecha, el músico no recibió ninguna condena.

Marilyn Manson estrenó el videoclip de su nuevo sencillo 'Sacrilegious' dirigido por Bill Yukich. | Fuente: Instagram (marilynmanson)

Marilyn Manson y Avenged Sevenfold encabezarán el Vivo X el Rock 2025

Hace unos días, se confirmó que Avenged Sevenfold y Marilyn Manson encabezarán la lista de artistas internacionales en el Vivo X el Rock 2025 que se celebrará el 29 de marzo de 2025 en el Club Cultural Lima de Chorrillos.

Luego de cinco años de espera, Kandavu Producciones pudo ratificar el regreso de uno de los eventos más grandes del país, donde se presentarán 40 bandas, entre nacionales e internacionales.

Entre los artistas confirmados se encuentran: Anthrax, Molotov, The Hives, Los Fabulosos Cadillacs, Smash Mouth, A.N.I.M.A.L., Allison, Deadly Apples y 2 Minutos.

La organización también sorprendió al anunciar que, por primera vez, tres bandas peruanas compartirán el escenario principal: Miki González, celebrando 50 años de carrera musical; M.A.S.A.C.R.E., con su formación original; y G-3, la emblemática banda de hardcore punk.

