Sigourney Weaver, estrella de 'Alien', recibirá el premio Goya Internacional 2024

Sigourney Weaver, icónica actriz tres veces nominada al Oscar, será honrada con Goya Internacional en la próxima ceremonia de los premios del cine español. La Academia de Cine de España anunció que esta distinción se otorga a Weaver por su "impresionante trayectoria plagada de películas inolvidables e inspirarnos creando personajes femeninos complejos y fuertes".



Weaver recordada por su papel como la intrépida teniente Ripley en la saga de ciencia ficción Alien (1979), ha demostrado ser una artista versátil, dotada de un carisma único y "un talento indiscutible", según destacó la academia. "A lo largo de los años cautivó al público y se ganó su admiración como una de las intérpretes más queridas de los escenarios y las pantallas a nivel mundial".

El legado de Sigourney Weaver

Además de sus tres nominaciones al Oscar, Weaver ha destacado en una amplia lista de títulos. Desde su participación en clásicos como Ghostbusters (1984) hasta su papel en producciones más recientes como My Salinger Year (2020) y Call Jane'(2022), ha demostrado una impresionante versatilidad. También ha incursionado en comedias con éxito, como Working Girl (1988) y Heartbreakers (2001).



Destacando su colaboración internacional, Weaver ha trabajado con cineastas españoles como Juan Antonio Bayona, en películas como A Monster Calls (2016), y con Rodrigo Cortés en Red Lights (2012). En televisión participó en series como Prayers for Bobby, The Lost Flowers of Alice Hart, Political Animals o la francesa Call My Agent!.



El Goya Internacional, otorgado anteriormente a figuras como Cate Blanchett y Juliette Binoche, reconoce el valioso aporte de personalidades que trascienden fronteras culturales y conectan a espectadores de todo el mundo a través del arte cinematográfico. Weaver, quien recibió el Premio Donostia 2016 del Festival de San Sebastián, será galardonada durante la ceremonia del 10 de febrero.

La actriz Sigourney Weaver recibirá el Premio Goya Internacional 2024.Fuente: EFE

¿Quiénes son los favoritos al Goya 2024?

Las películas 20.000 especies de abejas, dirigida por Estíbaliz Urresola, y La sociedad de la nieve, del aclamado Juan Antonio Bayona, se alzan como las grandes favoritas en la 38 edición de los Premios Goya, acumulando 15 y 13 nominaciones, respectivamente. Estas cintas aspiran buscarán obtener el codiciado reconocimiento a lo mejor del cine español en la ceremonia prevista para el 10 de febrero.



Apenas a un paso detrás, Saben aquell, la obra sobre el humorista Eugenio, de David Trueba, y Cerrar los ojos, dirigida por Víctor Erice, comparten el podio de las más nominadas con 11 menciones cada una, mientras que Un Amor, de Isabel Coixet, no se queda atrás con 7 nominaciones.



La ópera prima de Urresola, abordando la infancia trans, competirá en la categoría de mejor película junto a las otras destacadas, La sociedad de la nieve, Saben aquell, Un amor y Cerrar los ojos. Además, los directores de estas cintas también compiten por el codiciado Goya a la mejor dirección, donde se suma Elena Martín con Creatura, una exploración del deseo y la represión sexual femenina.



