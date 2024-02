America Ferrera, nominada al Oscar por 'Barbie', dirigirá su primera película

America Ferrera, reconocida por su papel en Barbie, que le valió su primera nominación al Oscar, está lista para asumir un nuevo desafío en su carrera al debutar como directora. La noticia de su incursión detrás de las cámaras llega con el emocionante proyecto de llevar a la gran pantalla la adaptación del libro No soy tu perfecta hija mexicana, según confirmó en redes sociales.

La película se encuentra actualmente en fase de desarrollo bajo la producción de Orion Pictures, parte del conglomerado Amazon MGM Studios. El filme explorará la cautivadora historia de Julia Reyes, una adolescente de ascendencia mexicana que enfrenta la búsqueda de su identidad en el seno de una familia tradicional en Chicago, Illinois.

¿Qué dijo America Ferrera?

"¡Estamos de vuelta en el negocio! ¡Hoy es mi primer día trabajando en persona con Linda Yvette Chávez en más de 2 años y las vibraciones son altas!", escribió Ferrera en Instagram. Por su parte, Chávez agregó: "Esta historia es tan, tan especial y está tan profundamente arraigada en nuestros corazones y almas. No puedo esperar a que finalmente llegue al público".

El guión lleva la firma de Chávez, creadora de la aclamada serie Gentefied, que cautivó a la audiencia durante dos temporadas, desde febrero de 2020 hasta enero de 2022. La película contará con el respaldo de productores como Doreen Wilcox Little, reconocida por su trabajo en Killer Joe y Mapplethorpe, así como Charles D. King, vinculado a éxitos como Judas and the Black Messiah.

¿Quién es America Ferrera?

Nacida en Los Ángeles pero orgullosa de sus raíces hondureñas, America Ferrera ha brillado en 2023 en la pantalla con su papel en Barbie, donde encarnó a Gloria, una madre y empleada de Mattel. Su destacada actuación le valió la nominación al Oscar como mejor actriz de reparto.

Además, el 14 de enero pasado, Ferrera fue honrada con el premio SeeHer en la 29 edición de los Critics' Choice Awards, reconocimiento otorgado a mujeres que defienden la igualdad de género y desafían los estereotipos de la industria. Al subir al escenario, Ferrera confesó que aunque se identificaba con ciertos personajes, estos “rara vez, o nunca, se parecían a mí”.

¿Qué pasó con Barbie en los Oscar 2024?

Lo que inició como la gran fiesta del cine se convirtió rápidamente en una acalorada polémica en redes sociales. A finales de enero, la Academia de Hollywood anunció a los nominados para los premios Oscar 2024, siendo Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Poor Things, dirigida por Yorgos Lanthimos, las películas líderes con trece y once nominaciones, respectivamente.



Barbie, el fenómeno global que arrasó en taquilla en 2023, también fue uno de los títulos más nominados, con un total de ocho menciones. Sin embargo, estas nominaciones no incluyeron a la directora Greta Gerwig ni a la protagonista Margot Robbie en dos de las categorías más esperadas por los fans: mejor dirección y mejor actriz. Esta omisión no pasó desapercibida.



América Ferrera expresó su decepción por las ausencias de Margot Robbie y Greta Gerwig en la nominaciones. "Greta hizo prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo y coger algo que no tenía un valor inherente para la mayoría de las personas y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista", comentó la actriz a Variety.



"Lo que Margot logró como actriz es realmente increíble. Una de las cosas que tiene Margot es lo fácil que hace que parezca todo. Tal vez la gente se dejó engañar pensando que el trabajo parece fácil, pero Margot hace magia, y fue uno de los honores de mi carrera presenciar la increíble actuación que hizo. Aporta mucho corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. En mi opinión, es una maestra", agregó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis