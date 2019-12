"Star Wars: The Rise of Skywalker" se estrena este 19 de diciembre. Conoce a los principales protagonistas de la saga. | Fuente: Disney

La última trilogía de "Star Wars" llega a su fin con "Star Wars: The Rise of Skywalker", que se estrena este 19 de diciembre. A través de nueve películas, que cuentan la saga Skywalker, aparecen personajes diversos, algunos más memorables que otros. A continuación un repaso de los principales héroes y villanos.

PERSONAJES DE LA TRILOGÍA ORIGINAL



Luke Skywalker (Mark Hamill): Un granjero huérfano que se convirtió en el mayor Jedi de la galaxia. Renunció a la Fuerza y se convirtió en un ermitaño después de que sus esfuerzos por entrenar a nuevos jedis fracasaron. Dio su vida para ayudar a la Resistencia a escapar al final de "The Last Jedi" (2017).

Leia Organa (Carrie Fisher): Antes princesa y líder de la Alianza Rebelde, la hermana de Luke Skywalker y madre del villano Kylo Ren es (hasta el momento) general y jefe de la Resistencia. La actriz falleció antes del rodaje de "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Han Solo (Harrison Ford): Un contrabandista que se unió a la Alianza Rebelde con su fiel nave espacial, el Halcón Milenario. Separado de Leia, reapareció en 2015 con "The Force Awakens", donde fue asesinado por su hijo Kylo Ren.

El trío dorado: Luke, Leia y Han Solo. Se convirtieron en grandes estrellas gracias a la saga de "Star Wars" y reaparecieron en la nueva trilogía. | Fuente: 20th Century Fox

Chewbacca (Joonas Suotamo): Un wookiee peludo, cariñoso pero con una gran fuerza, que fue copiloto de Han Solo y su socio en actividades de contrabando. Peter Mayhew lo interpretó en cinco películas de "Star Wars" hasta su muerte.

Darth Vader (voz James Earl Jones): Un villano enmascarado y uno de los personajes más reconocidos de la historia del cine. Originalmente llamado Anakin Skywalker, fue el padre de Luke y Leia. Murió salvando a su hijo del Emperador en "El retorno del Jedi" (1983).

Lando Calrissian (Billy Dee Williams): Un playboy y apostador, que inicialmente traicionó a su amigo Han Solo antes de unirse a la Alianza Rebelde, eventualmente llegando al rango de general. Regresa para "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Darth Vader, el villano que fue reivindicado al final de la saga original de "Star Wars". | Fuente: 20th Century Fox

C-3PO (Anthony Daniels): Un androide constantemente nervioso, programado para la etiqueta y el protocolo, con dominio de seis millones de idiomas, y por lo general en desacuerdo con las decisiones de su valiente amigo mecánico R2-D2.

R2-D2: Un ingenioso y excéntrico droide conocido por sus silbidos y pitidos.

Emperor Palpatine (Ian McDiarmid): Maestro de Darth Vader, que gobernó el malvado Imperio galáctico antes de ser aparentemente asesinado por su discípulo. Pero su voz aparece en los tráilers de "Star Wars: The Rise of Skywalker"...

C3PO y R2D2 llevaron la parte cómica a la saga galáctica. | Fuente: 20th Century Fox

PERSONAJES DE LA NUEVA TRILOGÍA

Rey (Daisy Ridley): Una chatarrera que creció en un cementerio de naves espacial en el planeta Jakku, pero que es poderosa con la Fuerza. Mucho se ha especulado sobre su pasado desde que apareció por primera vez en "The Force Awakens", aunque en "The Last Jedi" se le convence para admita que, lejos de ser de linaje real, sus padres eran "don nadies".

Finn (John Boyega): Un stormtrooper renegado que, conmocionado por la crueldad de la Primer Orden, desertó para convertirse en soldado de la Resistencia, donde se hizo amigo de Rey.

Poe Dameron (Oscar Isaac): Se describe a sí mismo como "el mejor piloto de la galaxia". También se unió a la Resistencia, pero frecuentemente desobedece las órdenes de Leia y lideró un motín fallido antes de redimirse en "The Last Jedi".

Finn, Rey y Poe Dameron tomaron el rol protagónico e imitaron las dinámicas de Luke, Leia y Han Solo. | Fuente: Disney

Kylo Ren (Adam Driver): Anteriormente conocido como Ben Solo, el hijo de Leia y Han se volvió al lado oscuro después de que su maestro Jedi Luke, temeroso de su poder, apareciera como si quisiera atacarlo con su sable láser. Ahora es un villano enmascarado al estilo de su abuelo Darth Vader. ¿Se redimirá en "Star Wars: The Rise of Skywalker"?

Líder supremo Snoke (Andy Serkis): Jefe Supremo de la Primer Orden con un rostro deforme y aterrador, que fue asesinado por su aprendiz en "The Last Jedi".

BB-8: Pequeño androide esférico con una personalidad tan valiente como la de R2-D2.

Rose Tico (Kelly Marie Tran): Una mecánica de la Resistencia que inicialmente llama a Finn desertor, pero luego se hace amiga de él y sus compañeros en "The Last Jedi".