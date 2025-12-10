'Supergirl' revela fecha de su primer tráiler oficial: mira el nuevo póster con Milly Alcock

Supergirl está cada vez más cerca de llegar a los cines y James Gunn ya dio a conocer la fecha de estreno del primer tráiler oficial de la esperada película del Universo DC luego del gran éxito de Superman, en julio de este año, logrando poner a la élite cinematográfica, nuevamente, a los grandes superhéroes del cómic.

Ahora, el filme mostró el primer adelanto con un breve avance de las escenas que tendrá Milly Alcock con el personaje de Kara Zor-El, la prima de Superman.

En el video, la actriz australiana de 25 años aparece escuchando música en unos audífonos con su traje azul cubierta por un abrigo largo café mostrando el clásico logotipo ‘S’ de la superheroína en su pecho agregando, además, un cinturón dorado, una falda roja y unas botas con el mismo color.

Con la entrada de la canción Call me, de Blondie, Milly Alcock pone las manos en su abrigo mientras da un giro para dejar ver escenas de Supergirl donde se le observa volando como un comenta hacia el cielo.

De igual manera, se ve a la actriz con un traje blanco acompañado de un grupo de culto. Finalmente, el adelanto muestra a Kara siendo señalada con láseres de armas que buscan eliminarla.

Eso no es todo. Después de mostrar las breves escenas y tras quitarse los audífonos, Supergirl revela la fecha del primer tráiler oficial para este jueves 11 de diciembre. “Nos vemos mañana”, expresó James Gunn.