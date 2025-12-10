Últimas Noticias
'Supergirl' revela fecha de su primer tráiler oficial: mira el nuevo póster con Milly Alcock

La actriz Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El en la nueva película Supergirl.
La actriz Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El en la nueva película Supergirl. | Fuente: DC Studios
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La esperada película de DC mostró el primer adelanto con Milly Alcock. Por su parte, James Gunn confirmó la fecha de estreno de 'Supergirl' para el 26 de junio de 2026.

Supergirl está cada vez más cerca de llegar a los cines y James Gunn ya dio a conocer la fecha de estreno del primer tráiler oficial de la esperada película del Universo DC luego del gran éxito de Superman, en julio de este año, logrando poner a la élite cinematográfica, nuevamente, a los grandes superhéroes del cómic.

Ahora, el filme mostró el primer adelanto con un breve avance de las escenas que tendrá Milly Alcock con el personaje de Kara Zor-El, la prima de Superman.

En el video, la actriz australiana de 25 años aparece escuchando música en unos audífonos con su traje azul cubierta por un abrigo largo café mostrando el clásico logotipo ‘S’ de la superheroína en su pecho agregando, además, un cinturón dorado, una falda roja y unas botas con el mismo color.  

Con la entrada de la canción Call me, de Blondie, Milly Alcock pone las manos en su abrigo mientras da un giro para dejar ver escenas de Supergirl donde se le observa volando como un comenta hacia el cielo.

De igual manera, se ve a la actriz con un traje blanco acompañado de un grupo de culto. Finalmente, el adelanto muestra a Kara siendo señalada con láseres de armas que buscan eliminarla.

Eso no es todo. Después de mostrar las breves escenas y tras quitarse los audífonos, Supergirl revela la fecha del primer tráiler oficial para este jueves 11 de diciembre. “Nos vemos mañana”, expresó James Gunn.

James Gunn reveló el primer teaser de la película Supergirl con el primer póster oficial.
James Gunn reveló el primer teaser de la película Supergirl con el primer póster oficial. | Fuente: Instagram (jamesgunn)

Supergirl confirma fecha de estreno en cines con nuevo póster

Supergirl también dio a conocer el nuevo póster oficial de la película. Con el logo de Superman de fondo dentro de una pared azul, la actriz Milly Alcock se mostró en la imagen con el mismo traje que el primer adelanto añadiendo unos lentes de sol.

"Verdad. Justicia. Lo que sea", se lee en el lema escrito en la parte inferior del póster que fue compartido por el mismo James Gunn y por su protagonista, recibiendo diversas reacciones de los fanáticos por esta nueva versión de Supergil.

De igual manera, DC Studios confirmó la fecha de estreno de Supergirl en los cines de Estados Unidos para el 26 de junio de 2026 ratificando su difusión, también, en salas IMAX.

"Me encanta tanto este look", "Estamos listos", "¡Se ve increíble!", "Me encanta este póster, Kara se ve genial. No puedo esperar para el verano del 2026", se lee en algunos de los comentarios. "Quiero ser como Kara cuando crezca", expresó DC Comics en otro mensaje.

¿De qué trata Supergirl

Supergirl es una próxima película estadounidense de superhéroes basado en el personaje homónimo de DC Comics. El filme es dirigido por Craig Gillespie y fue escrito por Ana Nogueira. James Gunn y Peter Safran, de DC Studios, se desempeñan como productores.

La historia sigue a Kara Zor-El, la popular Supergirl, quien emprende un viaje por la galaxia para vengarse.

"Kara Zor-El celebra su vigesimoprimer cumpleaños mientras viaja por la galaxia junto a su perro Krypto. Durante su travesía conoce a la joven Ruthye Marye Knoll y presencia una tragedia que la impulsa a emprender una búsqueda marcada por la venganza", se lee en la sinopsis oficial. 

Cabe mencionar que Supergirl hizo un cameo muy breve al final de la película Superman (2025). En la última parte, el personaje interpretado por Milly Alcock llega de manera abrupta a la fortaleza de hielo para recoger a Krypto, el perro de Superman.

¿Cuándo se estrenará en cines Supergirl?

La película Supergirl se estrenará en los cines de Estados Unidos el 26 de junio de 2026. Esperando también su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

¿Quién es quién en la película Supergirl

  • Milly Alcock como Kara Zor-El / Supergirl.
  • Matthias Schoenaerts como Krem de Yellow Hill.
  • Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll.
  • David Krumholtz como Zor-El.
  • Emily Beecham como la madre de Supergirl.
  • Jason Momoa como el alienígena Lobo.
Supergirl llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de junio de 2026.

Supergirl llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de junio de 2026.Fuente: DC Comics

supergirl james gunn Milly Alcock superman

