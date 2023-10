'Napoleón': Ridley Scott confiesa que eligió a Joaquin Phoenix por su papel en 'Joker'

‘Napoleón’, protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Ridley Scott, es una de las películas históricas que más expectativas genera entre los fanáticos del cine, quienes esperan ver pronto al protagonista de ‘Joker’ lucirse interpretando, en esta ocasión, al icónico comandante francés Napoleón Bonaparte, quien lideró diversas batallas en la búsqueda de la Revolución Francesa durante el siglo XIX.

Ahora, Ridley Scott, quien ya dirigió a Joaquin Phoenix en su papel del emperador Cómodo en ‘Gladiador’ (2000), confesó que eligió al actor de 48 años gracias a su deslumbrante interpretación de Arthur Fleck en ‘Joker’ película que le permitió a Phoenix ganar su primer premio Óscar el 2020.

En una reciente entrevista dada a Deadline, vía IndieWire, Ridley Scott no dudó en decir que escogió a Joaquin Phoenix al ver su desenvolvimiento en ‘Joker’; sin embargo, mencionó que no pudo “celebrar” la violencia que transmitía su personaje del cómic.

“Me impresionó su escandaloso papel en ‘Joker’. No me gustó cómo esa película celebraba la violencia, pero Joaquin estaba extraordinario. Pensé que sería un apoyo increíble para ‘Napoleón’, no solo creativamente, sino también en un sentido comercial”, manifestó el director de películas como ‘Prometeo’, ‘Allien: Covenant’, ‘Blade Runner’, ‘Gladiador’, entre otros.

Joaquin Phoenix protagonizará 'Napoleón', la nueva película de Ridley Scott. | Fuente: Sony Pictures

En ese sentido, el cineasta recalcó que cuando vio a Phoenix como el enemigo de ‘Batman’ pudo darse cuenta de que calzaba con el papel de Napoleón Bonaparte para su nuevo filme ‘Napoleón’ que se estrenará en los cines norteamericanos el próximo 24 de noviembre. “Tenía a dos actores en mente para este papel, y lo escogí a él. No mencionaré quien era el otro”, dijo.

En otro momento, Ridley Scott se refirió sobre la química que existe entre Joaquin Phoenix y su compañera de reparto Vanesaa Kirby, quien hace de Josefina de Beauharnais, esposa de Napoleón Bonaparte en el largometraje.

“Los dos han alcanzado un nivel de intimidad que traspasa la pantalla. Vanessa tiene una cualidad, y es que es muy inteligente. También Josefina era muy inteligente, además de manipuladora. Hubo momentos en la película donde ambos actores improvisaron, fue mágico. Juntos están increíbles”, resaltó Scott.

‘Napoleón’ podría tener versión de cuatro horas y media

Anteriormente, Ridley Scott mencionó, en una entrevista en Empire, que ‘Napoleón’ podría ser adaptada para la plataforma de Apple TV en una versión de 270 minutos. Es decir, cuatro horas y media.

Si bien la película que se estrenará en noviembre contará con una duración de dos horas y media, el cineasta consideró, según información de Cinemanía, que la ampliación de su proyecto sería necesaria para darle más protagonismo a Josefina de Beauharnais.

“De momento, el destino de la versión extendida está en el aire, pero Ridley Scott confía en que Apple TV le permita estrenarla”, sostuvo el medio especializado en cine.