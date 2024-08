U2 estrenará película sobre su concierto futurista en The Sphere, en Las Vegas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

U2 anunció una nueva película basada en los conciertos que dio en el escenario futurista de The Sphere, un novedoso recinto que fue inaugurado en La Vegas, Estados Unidos, a mediados de setiembre del 2023 y donde seguidores de la icónica banda irlandesa fueron para experimentar uno de los mega eventos más importantes en la historia de la música.

Ahora, por medio de sus redes sociales, U2 difundió un breve video de su participación en el The Sphere confirmando la llegada del filme titulado: V-U2 An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas, para el próximo 5 de setiembre.

De igual manera, la banda anunció la preventa para la proyección del filme en The Sphere a partir de este jueves 22 de agosto en la página oficial de U2. “Visita la página para obtener acceso anticipado y detalles sobre cómo podrías asistir a una exhibición exclusiva de un club de fans de primer vistazo en Sphere”, se lee en la descripción del post.

Es así como el grupo de rock, conformado por Bono (voz), The Edge (guitarra), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería), llevarán en la pantalla grande sus emblemáticas presentaciones en el The Sphere para el goce de los fans que no pudieron estar presentes.

U2 consiguió hasta 22 premios Grammy siendo una de las bandas más populares en el mundo.Fuente: Instagram (u2)

Integrantes de U2 dirigen y producen nueva película

La esperada película V-U2 An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas, será dirigida por Dave Howell Evans, conocido como The Edge, el guitarrista, teclista y corista de U2, y su esposa Morleigh Steinberg.

Precisamente, The Edge es quien aparece en el video anuncio de U2 sobre su película en medio del sonido de guitarra y al frente del imponente escenario de The Sphere (La esfera) con una imagen de la banda tocando en vivo.

“El objetivo era ofrecer a los espectadores una experiencia lo más cercana posible a la del concierto en vivo de U2: UV, y algo más (…) Nunca había visto un concierto de U2. Me siento muy aliviado de haber asistido a uno tan bueno”, expresó el músico.

Asimismo, se conoció que Paul David Hewson, conocido como Bono, es uno de los productores del largometraje de conciertos al lado de Adam Clayton y el conocido productor de cine irlandés Alan Moloney.

'V-U2 An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas' se estrenará el 5 de setiembre.Fuente: Instagram (u2)

U2 usó alta tecnología para grabar escenas del concierto

De acuerdo con Variety, 'V-U2' será la primera película filmada con Big Sky, un sistema de cámara de alta resolución desarrollado por Sphere Entertainment.

Esta tecnología se usó para "recrear la experiencia de asistir a uno de los espectáculos de U2". "Sphere utilizó tecnologías inmersivas, incluyendo su plano de exhibición de 160 000 pies cuadrados, Sphere Immersive Sound y asientos hápticos que vibran", precisó el medio.

Por otro lado, Morleigh Steinberg, resaltó el proceso de la realización de la película. "El resultado final es una experiencia cinematográfica que transporta a los espectadores a la energía y la belleza del espectáculo en vivo", señaló la coreógrafa y productora estadounidense.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis