Lady Gaga sorprende en concierto de U2 en Las Vegas para cantar juntos 'Shallow' [VIDEO]

Lady Gaga no deja de sorprender a sus fanáticos y seguidores con sus presentaciones en Las Vegas, en Estados unidos. En la noche del último miércoles 25 de octubre, la intérprete de ‘Bad Romance’ subió al escenario en Sphere para cantar junto a U2 su conocida canción ‘Shallow’ haciendo vibrar a los asistentes que se encontraban en el recinto que contó con la mayor pantalla LED del mundo.

Fue durante uno de los conciertos que ofreció U2 que Lady Gaga hizo su aparición para estar junto a Bono y los demás integrantes de la banda irlandesa e interpretar su famoso tema que le dio el Óscar como mejor canción por la banda sonora de la película ‘Nace una estrella’ el 2018.

Cabe mencionar que Lady Gaga acompañó a U2 para cantar también dos éxitos de la icónica banda: 'All I Want Is You' y 'Still Haven't Found What I'm Looking For'. Al subir al escenario, Bono se refirió a Gaga como “la mujer más audaz y vivaz en cualquier habitación en la que haya estado”.

Lady Gaga estuvo vestida con una chaqueta de cuero, pantalones negros con unas botas altas negras y un su cabello recogido y atado con cola de caballo hacia atrás. Por su parte, Bono usaba sus clásicos lentes con vidrios de colores, su chaqueta negra y unos crucifijos en el cuello.

Por otro lado, diversos videos en redes sociales mostraron como decenas de asistentes del evento sacaron sus móviles para retratar al dúo musical. Asimismo, Lady Gaga y U2 instaron al público a cantar el coro de ‘Shallow’ mientras seguía el repertorio.

Bono se mostró emocionado con la aparición de Lady Gaga incluso la calificó como “la virgen vestal de Las Vegas” y la destacó hasta el punto de pedir que la lleven “a la capilla de Elvis Presley”. Gaga, por su lado, cantó con su desenfrenada voz haciendo vibrar al público.

Lady Gaga cantó con The Rolling Stones ‘Sweet Sounds of Heaven’

El último 19 de octubre, Lady Gaga estuvo junto con The Rolling Stones cantando la canción ‘Sweet Sounds of Heaven’, tema que la artista colabora con la banda británica en su nuevo disco ‘Hackney Diamonds’.

En efecto, Gaga se presentó en el club Racket de Chelsea, en la ciudad de Nueva York donde hizo cantar a los asistentes por 25 minutos que estuvo en el escenario. La actuación de la intérprete de ‘Poker Face’ causó sorpresa y fue subida en la cuenta oficial de YouTube de los Stones.