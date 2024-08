'Romper el círculo' supera a 'Deadpool & Wolverine' y lidera la taquilla en cines peruanos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Romper el círculo, el drama romántico basado en la novela con el mismo nombre de la famosa escritora estadounidense Colleen Hoover, se posicionó como la película más taquillera en los cines peruanos el último fin de semana luego de su estreno el jueves 8 de agosto.

Fue Comscore, compañía en medición de audiencias, quien difundió en su cuenta de X (Ex Twitter) el ranking de películas más vistas del Perú donde aparece el filme dirigido por Justin Baldoni y protagonizado por Blake Lively como el personaje de Lily Bloom.

Es así como Romper el círculo destronó a Deadpool & Wolverine, la última entrega de Marvel protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, que se mantuvo en el primer lugar de taquilla durante tres semanas consecutivas tras su estreno en la pantalla grande el 25 de julio.

Ahora, la tercera película de Deadpool se ubica en el segundo lugar luego ser el filme más visto en Fiestas Patrias y convertirse en la segunda película más taquillera del año a nivel mundial con 1,147 millones de dólares, solo detrás de IntensaMente 2 que tiene 1,628 millones.

'Alien: Romulus' se ubica en el tercer lugar del ranking de taquilla en los cines peruanos. | Fuente: 20th Century Studios

‘Alien: Romulus’ se ubica en el tercer lugar tras su estreno en Perú

Por otro lado, Alien: Romulus, la nueva película del director Fede Álvarez sobre la icónica saga de Alien, se encuentra en el tercer lugar. Esto, luego de su estreno en los cines peruanos el último jueves 15 de agosto.

Pese a las excelentes críticas de revistas y medios, la última entrega de Alien, producida por Ridley Scott y protagonizada por la actriz de origen peruano Isabela Merced, no pudo estar en la cima del ranking de taquilla en el Perú, lugar que es ocupado por Romper el círculo.

Historia diferente fue en Estados Unidos. En el país norteamericano, Alien: Romulus superó a Deadpool & Wolverine recaudando 41,5 millones de dólares en la taquilla el último fin de semana. El largometraje se convirtió en la segunda entrega de la saga Alien más taquillera después de Prometeo (2012) que consiguió 51 millones de dólares.

Del mismo modo, en el cuarto lugar de Comscore Perú se ubica Mi villano favorito 4, la película animada de Illumination y Universal sobre la última aventura de los minions y el ex supervillano Felonious Gru. Finalmente, en el quinto puesto está el filme de terror animado, Coraline y la puerta secreta, que celebra su 15 aniversario.

TOP 5 #Taquilla Fin de Semana 15 al 18 de agosto



1. Romper el Círculo

2. Deadpool & Wolverine

3. Alien: Romulus

4. Mi Villano Favorito 4

5. Coraline 15 Aniversario — Comscore Movies PERU (@cSMoviesPeru) August 19, 2024

¿Qué dice la crítica internacional sobre Romper el círculo?

Romper el círculo tuvo una crítica muy dividida en los medios de cine. El editor Owen Gleiberman, de Variety, señaló: "Es una película emocionante y conmovedora que te enganchará". Mismo punto de vista tuvo John Nugent, de Impire: "El filme trata las cosas importantes inesperadamente bien. Si su acogida se parece en algo a la del libro, será un poderoso vehículo para personas con historias similares".

En Deadline, Dessi Gomez opinó: "La película sabe cómo captar las complejidades emocionales de las relaciones sumidas en el maltrato doméstico y las razones por las que las mujeres deciden continuar así, o no"

No obstante, para Lovia Gyarky, de The Hollywood Reporter, Romper el círculo no cubrió las expectativas. "La película resulta demasiado floja e insustancial para soportar el peso de los temas que aborda". Para Rolling Stone, el filme es "el tipo melodrama normal y corriente lo suficientemente genérico como para dar en el clavo".

Por otro lado, para Amy Nicholson, de The Washington Post, la película es "brillante y traumática". "Blake Lively y Justin Baldoni dan vida en la gran pantalla a un bestseller de Colleen Hoover difícil de manejar. Es desgarrador", precisa.

'Romper el círculo' se estrenó en los cines peruanos el último 8 de agosto.Fuente: Columbia Pictures

