U2 causó asombro con impactante concierto futurista en el escenario de The Sphere [VIDEO]

La banda de rock irlandesa, U2, dejó huella en la historia musical el último viernes con un asombroso concierto en el escenario futurista de The Sphere, un novedoso recinto que acaba de ser inaugurado en La Vegas (EE.UU.). Seguidores de la banda se congregaron en este lugar para experimentar, lo que supone, el futuro de los megaeventos.

The Sphere (La Esfera), imponente por su arquitectura de vanguardia y tecnología de punta, fue el lugar perfecto para el esperado regreso de U2 a los Estados Unidos después de varios años de ausencia. La banda, liderada por Bono, cautivó al público con un repertorio variado, incluyendo los temas que la convirtieron en una de las bandas más influyentes en la historia de la música.

Experiencia inolvidable

De acuerdo con diversas reseñas y videos publicados en redes sociales, el espectáculo comenzó con una introducción deslumbrante, donde las pantallas LED de The Sphere se iluminaron con imágenes que repasaron la larga trayectoria de la banda.

A medida que las luces se atenuaron y la multitud estalló en aplausos y gritos, U2 apareció en el escenario y dio inicio a su actuación con el himno Where the Streets Have No Name, una elección que desató una ovación ensordecedora.

La velada culminó en un apoteósico espectáculo de luces y pirotecnia que iluminó el lugar y dejó a todos los presentes en estado de asombro, pues no solo fue un evento musical memorable, sino también un ejemplo de cómo la tecnología y la música pueden fusionarse para crear experiencias inolvidables.

🇺🇸 | El auditorio “The Sphere” en Las Vegas, Nevada; tuvo su primer concierto con la banda de rock U2. pic.twitter.com/TxH33xjG4j — UHN Plus (@UHN_Plus) September 30, 2023

Cifras asombrosas

Según medios estadounidenses, el proyecto The Sphere ha requerido una inversión de 2.300 millones de dólares y presenta dimensiones impresionantes, con una altura de 113 metros y un ancho de 150 metros. Con una visión de 360 grados y una asombrosa resolución de 19K x 13,5K.

The Sphere no se limita a lo visual y auditivo; también ofrece una experiencia sensorial única. Con un sistema de audio espacial compuesto por 164.300 altavoces ubicados estratégicamente en toda la estructura, incluso detrás de los paneles LED, la música se siente en cada rincón.

Para elevar aún más la experiencia, se incorporaron elementos 4D como efectos de olor y viento. Con 10.000 asientos hápticos, que sumergirá a los asistentes a un mundo de sensaciones.

▶️ UNA LOCURA |​​​​​​​​ ​😱



🤩Con U2 en vivo, se inauguró el "The Sphere" en Las Vegas, la sala de conciertos más moderna del planeta.



📲​El sitio está cubierto por 1,2 millones de pantallas LED, mide 112 metros de altura por 157 metros de ancho. pic.twitter.com/F7OYoHU6gd — DELPY 📱🎬 (@delpynews) September 30, 2023

U2 publica el nuevo tema Atomic City



U2 inició el último viernes su esperada estancia en Las Vegas (EE.UU.) y, como aperitivo, la banda irlandesa publicó el nuevo sencillo Atomic City, una "canción de amor" para sus fans, según expresó su cantante Bono.

El tema, de tres minutos y medio, se escuchó por primera vez el jueves en la emisora irlandesa RTE, como anticipo de su presentación en vivo.

El nuevo sencillo, grabado en los estudios Sound City de Los Ángeles (EE.UU.), ha sido producido por Jacknife Lee y Steve Lillywhite, y representa a "un homenaje al espíritu del post-punk de los 70", según la crítica inicial de la RTE.

Otros expertos consideran Atomic City como una referencia a la banda estadounidense Blondie, cuyos trabajos con el compositor italiano Giorgio Moroder, conocido como el "padre" de la música disco, inspiraron los ritmos más electrónicos de U2.