¿'Volver al futuro' tendrá una cuarta película? Cocreador de la saga de ficción responde

Back to the future, o Volver al futuro, es una de las sagas de ciencia ficción más famosas y exitosas en la industria del cine. La primera película, protagonizada por Michael J. Fox como Marty McFly y Christopher Lloyd como el científico Emmett Brown, llegó a la pantalla grande en 1985 recaudando cerca de 390 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Cuatro años después, el director Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale decidieron lanzar dos nuevos largometrajes de Volver al futuro en 1989 y 1990 marcando huella sobre los proyectos cinematográfico sobre los viajes en el tiempo. Recientemente, Gale fue consultado sobre si habrá una cuarta película de la franquicia ¿Qué dijo?

De acuerdo con información de Variety, Bob Gale, quien fue guionista y productor de las tres películas de Volver al futuro, aseguró “no estar interesado en revivir la franquicia de viajes en el tiempo para una cuarta edición”.

“La gente siempre nos pregunta cuándo vamos a hacer Volver al futuro 4 y nosotros (con Robert Zemeckis) les decimos que no molesten”, declaró el nominado al Oscar señalando que la saga ya inspiró a un musical en Broadway y que tiene planes para que se vea en una producción teatral en Royal Caribbean Cruises.

“Así que, Dios mío, voy a hacer Volver al futuro por el resto de mi vida”, manifestó Bob Gale cuando salía de los bastidores en los Saturn Awards tras recibir el premio George Pal Memorial, entregado por Yahoo Entertainment.

Si bien Gale descartó hacer una cuarta película de Volver al futuro, contó que viene ayudando a su protagonista Michael J. Fox a escribir un libro sobre su experiencia en las grabaciones de la saga titulado Future Boy. No obstante, no quiso dar mayores detalles.

Robert Zemeckis es el director y guionista principal de la saga Volver al futuro. | Fuente: AFP

¿Qué dijo Robert Zemeckis sobre Volver al futuro 4?

Robert Zemeckis, director de las tres películas de Volver al futuro, fue consultado sobre si Universal Pictures, productora de la trilogía, le pide "cada dos años" que haga el cuarto filme de la franquicia.

Fue en el podcast Happy Sad Confused, que Zemeckis bromeó con su respuesta afirmando que el estudio se comunica con él "cada seis meses" lo cual es, para él, una "simple exageración".

"Tenemos que decir: 'Hay diferentes cosas que podrían funcionar'. Algo así, pero rehacer la película o sugerir que hay una Volver al futuro 4, simplemente no está en los planes", comenzó diciendo el cineasta ganador del Oscar con Forrest Gump.

"Me gustaría hacer la película 'Volver al futuro: el musical'. Me encantaría hacerlo. Creo que sería genial. Se lo comenté a la gente de Universal. No lo entienden. Así que no hay nada que pueda hacer", agregó.

Volver al futuro es una de las sagas de ciencia ficción más populares en la historia del cine. | Fuente: Universal Pictures

¿De qué trata y quiénes actúan en Volver al futuro?

Back to the Future, o Volver al futuro, es una película estadounidense de ciencia ficción dirigida y escrita por Robert Zemeckis en colaboración por Bob Gale. El filme fue producido por Steven Spielberg.

La película narra las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde que vive con sus padres y que viaja de manera accidental a la época de sus progenitores afectando la línea de su propio tiempo.

"El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible", se lee en la sinopsis oficial.

Volver al futuro es protagonizado por Michael J. Fox como el adolescente Marty McFly y Christopher Lloyd como el doctor Emmett Brown. El elenco lo completan: Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson.

Volver al futuro se estrenó por primera vez en cines el 3 de julio de 1985.Fuente: Universal Pictures

