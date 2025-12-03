'Euphoria 3' revela su fecha de estreno en HBO Max con nuevos personajes: mira el póster oficial

La cantante Rosalía será parte del elenco de la tercera temporada de Euphoria. | Fuente: Instagram (rosalia.vt)

Cassie tendrá OnlyFans y Rue se enfrenta con narcotraficantes

Días atrás, Euphoria reveló nuevas escenas de su tercera temporada. De acuerdo con un primer avance emitido por HBO Max en Brasil, y difundido por el portal de cine Omelete, Cassie Howard, el personaje interpretado por la actriz Sydney Sweeney tendrá una cuenta de OnlyFans convirtiéndose en una figura famosa de contenido para adultos.

Esta nueva faceta de Cassie se da luego de que apareciera en traje de novia desatando rumores de una boda con Nate Jacobs (Jacob Elordi), con quien se involucró sentimentalmente en los capítulos finales de la segunda temporada. “Cassie y Nate sí se casan”, confirmó Levinson para Variety.

Del mismo modo, las plataformas Vandal, Culture y E-Cartelera resaltaron que Cassie estará vestida en traje de conejita de PlayBoy haciéndose fotos para una cuenta de OnlyFans lo que revelaría la convivencia con Nate. “Los dos están comprometidos”, señaló Omelete.

Por otro lado, Rue, personaje interpretado por Zendaya, continuará luchando contra su adicción a las drogas enfrentándose a dos grupos de narcotraficantes que la persiguen.

Euphoria confirmó su final con la tercera temporada

Euphoria confirmó su final en la tercera temporada. Fue Francesca Orsi, vicepresidenta de HBO y responsable de las series en el estudio, quien anunció la noticia a Deadline al ser consultada sobre si la nueva temporada también sería el cierre.

"Lo hemos hablado (con la producción). No creo que nada termine hasta que termine, pero se ha discutido que este es el final", declaró la ejecutiva y jefa de las series de dramas en HBO.

Asimismo, Orsi expresó su alivio de poder iniciar las grabaciones de la tercera temporada de Euphoria con el director y creador de la serie, Sam Levinson.

"Hablé con Sam esta mañana, cuando se dirigía al set. Todos están muy felices de estar de regreso y me alivia que finalmente estemos aquí", sostuvo.

Por último, la jefa de programación mostró su entusiasmo con el nuevo elenco y la trama de la serie. "Creo que los fans estarán muy satisfechos con esta temporada y la forma en la que completamos la narrativa de cada uno de los personajes", agregó.