'Euphoria 3' revela su fecha de estreno en HBO Max con nuevos personajes: mira el póster oficial

Euphoria reveló su fecha de estreno en HBO Max con el regreso de sus personajes principales.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡La espera terminó! Con la inclusión de Rosalía y Sharon Stone, Euphoria reveló el estreno de su tercera temporada con Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, entre otros.

Euphoria acaba de anunciar la fecha de estreno de su tercera temporada en HBO Max. La exitosa serie de drama adolescente, del director Sam Levinson, confirmó su regreso al streaming —y la pantalla chica— para abril de 2026 con la mayoría de sus personajes de las temporadas anteriores y la inclusión de grandes estrellas.

Luego de iniciar su rodaje en febrero de este 2025, la popular serie, protagonizada de Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Eric Dane, entre otros, retorna con nuevos capítulos después de más de cuatro años del final de la segunda temporada.

Eso no es todo. Por medio de sus redes sociales, HBO Max Latinoamérica mostró el primer poster oficial de Euphoria 3 con el anuncio de la fecha de estreno alegrando así a varios seguidores y fanáticos de una de las series más vistas en la plataforma.

En la imagen se puede ver a Rue Bennet (Zendaya) echada en los asientos de una camioneta. La joven Rue, quien tiene problemas de drogadicción en la serie, cruza sus pies colocándolos cerca al timón y con la mirada perdida. “Prepárense para el viaje. Abril 2026”, se lee en el post compartido este miércoles. ¿Será Euphoria un nuevo éxito en visualizaciones con su tercera temporada? Veremos.

La cantante Rosalía será parte del elenco de la tercera temporada de Euphoria.
Cassie tendrá OnlyFans y Rue se enfrenta con narcotraficantes

Días atrás, Euphoria reveló nuevas escenas de su tercera temporada. De acuerdo con un primer avance emitido por HBO Max en Brasil, y difundido por el portal de cine Omelete, Cassie Howard, el personaje interpretado por la actriz Sydney Sweeney tendrá una cuenta de OnlyFans convirtiéndose en una figura famosa de contenido para adultos.

Esta nueva faceta de Cassie se da luego de que apareciera en traje de novia desatando rumores de una boda con Nate Jacobs (Jacob Elordi), con quien se involucró sentimentalmente en los capítulos finales de la segunda temporada. “Cassie y Nate sí se casan”, confirmó Levinson para Variety.

Del mismo modo, las plataformas Vandal, Culture y E-Cartelera resaltaron que Cassie estará vestida en traje de conejita de PlayBoy haciéndose fotos para una cuenta de OnlyFans lo que revelaría la convivencia con Nate. “Los dos están comprometidos”, señaló Omelete.

Por otro lado, Rue, personaje interpretado por Zendaya, continuará luchando contra su adicción a las drogas enfrentándose a dos grupos de narcotraficantes que la persiguen.

Euphoria confirmó su final con la tercera temporada

Euphoria confirmó su final en la tercera temporada. Fue Francesca Orsi, vicepresidenta de HBO y responsable de las series en el estudio, quien anunció la noticia a Deadline al ser consultada sobre si la nueva temporada también sería el cierre.

"Lo hemos hablado (con la producción). No creo que nada termine hasta que termine, pero se ha discutido que este es el final", declaró la ejecutiva y jefa de las series de dramas en HBO.

Asimismo, Orsi expresó su alivio de poder iniciar las grabaciones de la tercera temporada de Euphoria con el director y creador de la serie, Sam Levinson.

"Hablé con Sam esta mañana, cuando se dirigía al set. Todos están muy felices de estar de regreso y me alivia que finalmente estemos aquí", sostuvo.

Por último, la jefa de programación mostró su entusiasmo con el nuevo elenco y la trama de la serie. "Creo que los fans estarán muy satisfechos con esta temporada y la forma en la que completamos la narrativa de cada uno de los personajes", agregó.

Jacob Elordi y Alexa Demie regresarán con sus papeles de Nate Jacobs y Maddy Pérez en Euphoria.
¿Quiénes son los actores que regresan a Euphoria

  • Zendaya como Rue Bennett.
  • Hunter Schafer como Jules Vaughn.
  • Alexa Demie como Maddy Pérez.
  • Sydney Sweeney como Cassie Howard.
  • Eric Dane como Cal Jacobs.
  • Jacob Elordi como Nate Jacobs. 
  • Maude Apatow como Lexi Howard.
  • Colman Domingo como Ali Muhammad.
  • Martha Kelly como Laurie.
  • Chloe Cherry como Faye
  • Dominic Fike como Elliot
  • Nika King como Leslie Bennett.
  • Alanna Ubach como Suze Howard. 
  • Daeg Faerch como Mitch.
  • Melvin Bonez Estes como Bruce. 
  • Paula Marshall como Marsha Jacobs.
  • Sophia Rose Wilson como Barbara Brooks. 
  • Zak Steiner como Aaron Jacobs. 

¿Quiénes se unirán a Euphoria 3

  • Rosalía.
  • Sharon Stone.
  • Trisha Paytas.
  • Natasha Lyonne.
  • Danielle Deadwyler.
  • Eli Roth.
  • Marshawn Lynch.
  • Adewale Akinnuoye-Agbaje.
  • Toby Wallace.
  • Darrell Britt-Gibson.
  • Kadeem Hardison.
  • Priscilla Delgado.
  • James Landry Hébert.
  • Anna Van Patten.
  • Asante Blackk.
  • Bella Podaras.
  • Bill Bodner.
  • Cailyn Rice.
  • Colleen Camp.
  • Gideon Adlon.
  • Hemky Madera.
  • Homer Gere.
  • Jack Topalian.
  • Jessica Blair Herman.
  • Kwame Patterson.
  • Madison Thompson.
  • Matthew Willig.
  • Rebecca Pidgeon.
  • Sam Trammell.

¿Quiénes quedaron fuera de la serie Euphoria

  • Austin Abrams como Ethan.
  • Algee Smith como McKay. 
  • Storm Reid como Gia Bennett.
  • Barbie Ferreira como Kat.
  • Javon Walton como Ashtray.
  • Angus Cloud como Fezco (fallecido).
