'Euphoria 3' revela su fecha de estreno en HBO Max con nuevos personajes: mira el póster oficial

Euphoria acaba de anunciar la fecha de estreno de su tercera temporada en HBO Max. La exitosa serie de drama adolescente, del director Sam Levinson, confirmó su regreso al streaming —y la pantalla chica— para abril de 2026 con la mayoría de sus personajes de las temporadas anteriores y la inclusión de grandes estrellas.
Luego de iniciar su rodaje en febrero de este 2025, la popular serie, protagonizada de Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Eric Dane, entre otros, retorna con nuevos capítulos después de más de cuatro años del final de la segunda temporada.
Eso no es todo. Por medio de sus redes sociales, HBO Max Latinoamérica mostró el primer poster oficial de Euphoria 3 con el anuncio de la fecha de estreno alegrando así a varios seguidores y fanáticos de una de las series más vistas en la plataforma.
En la imagen se puede ver a Rue Bennet (Zendaya) echada en los asientos de una camioneta. La joven Rue, quien tiene problemas de drogadicción en la serie, cruza sus pies colocándolos cerca al timón y con la mirada perdida. “Prepárense para el viaje. Abril 2026”, se lee en el post compartido este miércoles. ¿Será Euphoria un nuevo éxito en visualizaciones con su tercera temporada? Veremos.