Alex Hidalgo, director de ‘Vaguito’, no descarta una segunda parte

La película Vaguito llegó a los cines el 18 de abril y ha sido muy bien recibida, especialmente gracias a una campaña en redes sociales impulsada por los amantes de los animales. Alex Hidalgo, el director, se mostró entusiasmado y dejó abierta la posibilidad de continuar la historia del Hachiko peruano en una secuela.



Según Maykoll Calderón, experto en cine, el martes 23 de abril se produjo un hecho sin precedentes en la cartelera peruana: las tres películas más vistas fueron producciones nacionales, entre ellas Vaguito. Esta película, que tuvo un comienzo tímido, ha ganado impulso, lo que lleva a Hidalgo a no descartar una segunda parte.



“Claro que sí hay una posibilidad [de una segunda parte], no quiero dar mucho detalle todavía”, dijo Alex Hidalgo en una entrevista con Magacín 24.7. “Si estamos logrando cosas lindas, por qué no seguir por esa línea de trabajo”, agregó.

¿De qué trataría Vaguito 2?

Sobre la trama de Vaguito 2, Alex Hidalgo compartió algunas ideas. "Vaguito tiene un encuentro amoroso, y posiblemente en el futuro, ese amor podría dar lugar al protagonista", dijo. También sugirió algunos nombres para la secuela: Vaguito 2, Vaguito 2: El retorno, Vaguito: La venganza.

¿Cuándo llegará Vaguito al streaming?

Alex Hidalgo, director de Vaguito, reveló que ha recibido una oferta de una plataforma de streaming para distribuir la película. Sin embargo, actualmente está enfocado en mantener su lanzamiento en salas de cine y llevarla al mercado internacional.



“Aunque hubo un acercamiento por parte de una plataforma importante, queremos seguir exhibiéndola en cines. Se estrena en Bolivia el 25, y hay una posibilidad en Ecuador. Creo que ese es el camino que queremos tomar, y luego, por qué no, estrenarla en una plataforma de streaming".



Hidalgo también mencionó que habrá dos proyecciones especiales en Estados Unidos, pero sin lanzarla en cines. "Nos han escrito desde Chile, Colombia, Ecuador, Panamá. Por eso, queremos tomarnos las cosas con calma y explorar las oportunidades que se presenten".

