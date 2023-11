'Kinra', la película quechua que busca mostrar al mundo las desigualdades del Perú [REPORTAJE]

“Hicimos la película para mostrarnos a nosotros mismos”, enfatizó Marco Panatonic, director y creador de Kinra, la película peruana que inició su recorrido por los festivales más populares del mundo, recibiendo el Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con las mejores críticas, por el humanismo de sus personajes y el idioma quechua, impregnado en un drama que espera llegar al Perú el 2024.

Kinra ha conseguido el mayor logro de una película peruana desde el Oso de Oro en Berlín, dado a La teta asustada, de Claudia Llosa y con Magaly Solier como la principal protagonista. Kinra quiere hacer historia en el cine peruano, y ahora buscará ingresar a todos los festivales de cine posibles con un solo objetivo: mostrar -sin filtros- al Perú más olvidado, “y muchas veces marginado por los estereotipos y prejuicios” de la ciudad urbana.

El filme contó con el apoyo del Ministerio de Cultura tras ganar el concurso nacional de los proyectos de ficción hechos con sus lenguas originarias. Precisamente, en Mar del Plata, se destacó “el futuro del cine andino, hablado en quechua y alejado de la centralidad limeña”, por lo que se decidió darle a Kinra el máximo galardón de cine en Latinoamérica, reconociendo su estructura técnica y trabajo audiovisual que dio mayor solidez a la historia.

“Nos interesa llevar Kinra a distintas comunidades. Queremos que la película se vea en todos los rincones del Perú para que muchas personas se reconozcan en pantalla”, dijo Walter Manrique, encargado de la producción y quien entiende que el éxito conseguido en Argentina “es una oportunidad para defender al cine peruano” en un contexto en el que se debate una ley en el Congreso para recortar el 50 % de coste en las películas que apoya el Estado.

Marco Panatonic, director de 'Kinra', habla de la idea central del proyecto. | Fuente: RPP

‘Kinra’ consiguió el mayor logro de una película peruana desde 'La teta asustada'. | Fuente: Instagram (filmsbastardia)

“El cine no es solo una actividad comercial, es cultura y es por eso por lo que los Estados le dan importancia al cine en el ejercicio democrático”, explicó Walter, quien se unió al colectivo ‘En defensa del cine peruano’, junto con Marco y Gladis Florez, integrante del equipo de producción de Kinra y quien mejor entiende el trabajo colectivo para su realización.

La película reclutó a gente de Arequipa, Puno y Cusco, regiones donde también se hicieron las grabaciones y el casting de actores que dieron vida a un argumento familiar en quechua, dedicado a los manifestantes fallecidos a comienzos de año en Ayacucho, Apurímac, Junín y Arequipa, en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Kinra tuvo el desinterés y prejuicios como sus principales obstáculos

Transformers: del despertar de las bestias colocó al Perú en los ojos del mundo, por sus grabaciones hechas en el interior del país, siendo Machu Pichu y Sacsayhuamán, las locaciones más llamativas para la pelea de Maximals y los Predacons contra los Terrorcons.

Los Ministerios de Cultura, Turismo y Transportes dieron las facilidades y los permisos, mientras que los gobiernos regionales se mostraron felices de tener un proyecto hollywoodense usando las áreas geográficas, así como los míticos espacios incas. Kinra, por su parte, no contó con el mismo optimismo mostrado por algunas de las autoridades del Estado, con la saga de Transformers.

“Nuestro presupuesto no era ni el 0,01 % al de Transformers y el hecho de pedir permiso de grabación en espacios públicos dependían de una autoridad local y de una institución educativa. Esto era un reto grande porque se sentía que no nos miraban con los mismos ojos”, contó Walter Manrique, quien agradeció a la Municipalidad de Chumbivilcas por las facilidades que otras entidades, según cuenta, no quisieron dar.

Gladis Flórez, del equipo de producción de 'Kinra', cuenta su experiencia en el rodaje. | Fuente: RPP

'Kinra' buscará ir a todos los festivales europeos posibles antes de su estreno en cines. | Fuente: Films Bastardía

El director Marco Panatonic y el productor Walter Manrique en el Festival de Cine de Mar del Plata. | Fuente: Instagram (mardelplataff)

Ni siquiera el clima pudo evitar que Kinra haga sus grabaciones en las zonas previstas. Incluso, para la comida, había papa sancochada, queso y huaita, para que el elenco pueda aguantar los viajes y las caminatas. “Lo importante fue conocer cómo es ser quechua hablante y haber vivido en ese lugar. Haber migrado ha hecho que nosotros podamos prever lo suficiente y no tengamos demasiadas dificultades”, relató Gladis.

Marco Panatonic no dejó de mencionar, una vez más, el prejuicio que se tienen con películas quechuahablantes que no cuentan con los auspicios ni el apoyo comercial que sí tienen proyectos extranjeros. “Perú tiene muchas desigualdades. Tenemos que entender esas desigualdades para grabar una película en esas condiciones. Salirse de contexto no debería ser algo ajeno. Todas las películas tienen dificultades, en Lima también”, añadió.

La clave del éxito de Kinra: la unión, el respeto y la persistencia

La experiencia colectiva en la migración es la base del argumento principal de Kinra de Marco Panatonic. Migrar de un lugar a otro no siempre sale como uno quiere, pues las costumbres y las relaciones se quedan mientras una mente llena de nostalgia hace que uno retorne a sus orígenes. Kinra proyecta bien esas emociones.

“Esa historia colectiva de migrar de los andes a la ciudad ha ido fortaleciendo el guion y el proyecto de Kinra. La película se nutre de eso", ratifica el cineasta, quien no se rindió luego de que su película fuera descartada en algunos festivales de cine en el Perú y Sudamérica.

'Kinra' reclutó a gente de Arequipa, Puno y Cuzco donde también se hicieron las grabaciones. | Fuente: Instagram (filmsbastardia)

“Sabía que Mar del Plata era un festival que acepta propuestas arriesgadas y diferentes por lo que decidí enviar la película allá. Nos aceptaron a la primera, pero también tiene que ver mucho la confianza que demostramos”, sostuvo Panatonic.

Si bien Marco y Walter encabezaron el trabajo detrás de cámaras de Kinra, los liderazgos dentro del equipo fueron compartidos por todos sus integrantes. Todos ellos fueron piezas importantes para el lanzamiento de la película con el único fin de dejar los complejos a un lado para poder hacer Kinra en señal de la unión y la reconciliación entre peruanos.

“Lo bacán del equipo es que no hubo alguien que diera una orden sino es el trabajo colectivo que es parte de nosotros como quechua hablantes de que todos tenemos que estar para resolver algo. Incluso el espacio en el que estamos nos acercamos con respeto, pero no por ese rato, sino es algo que va con nosotros”, comentó Gladis Florez para hablar de Kinra.

Kinra buscará estar en “todos los rincones del Perú”

Kinra ya dio el primer paso para poder conseguir logros mucho más allá de sus expectativas. Según cuenta Walter Manrique, el filme apunta a mostrarse a todos los festivales europeos posibles antes de que pueda ser llevada a las salas de cine. “Lo que se vio en Mar del Plata fue el estreno mundial. Nunca se había mostrado la película y después de que culmine sus circuitos de exhibición de festivales, ingresa al circuito comercial”, puntualiza.

El productor Walter Manrique compara el éxito de 'Kinra' con 'La teta asustada'. | Fuente: RPP

Película peruana 'Kinra' ganó el máximo premio en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. | Fuente: Instagram (mardelplataff)

En ese sentido, no se descarta que Kinra pueda ser llevada tanto al streaming como a su versión digital. “Nos interesa que la película se vea en todos los rincones del mundo. Principalmente que pueda ser vista en nuestro país para que muchas personas se reconozcan en pantalla. Es el inicio de un largo camino para la película”, añade.

Kinra busca revelarse ante la adversidad coyuntural y el desinterés muchas veces marcado por la indiferencia de sus autoridades que todavía no confían en los proyectos nacionales. “La fortaleza del cine tiene que ver en cómo lo defendemos fuera y creo que no estamos tan preparados como sector para hacer todo ese trabajo”, concluye Marco Panatonic.

Kinra: reparto, duración y ficha técnica

La película Kinra fue producida por la compañía Films Bastardía en un largometraje de casi 3 hroas de duración (157 minutos). El filme cuenta con un reparto conformado por: Raúl Challa, Tomasa Sivincha, Yuri Choa, Marcosa Huamani y Lizbeth Cabrera.

Marco Panatonic se encargó de la dirección y el guion, en la producción estuvieron: Walter Manrique, Gladis Flórez, y Maykon Lope. En el sonido estuvieron a cargo: Fernando Bedoya y César Centenero. En fotografía trabajaron: Alberto Flores y Pierre Pastor y el montaje fue hecho por Fabiola Sialer. También colaboraron: Guadalupe Cuba, Carlos Salas, y Mimi Ugarte.