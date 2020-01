Pold Gastelo relató los detalles detrás de su interpretación en la cinta "De patitas a la calle". | Fuente: Facebook (Pold Gastelo)

En la última ficción cinematográfica que interpreta, Pold Gastelo le da voz a un chihuahua que comanda una banda de mascotas comprometida con devolver una perrita a su hogar. Se trata de “De patitas a la calle”, filme de Carlos Landeo que llegará a cartelera el 20 de febrero.

“Yo he visto el primer corte esta película y está muy entretenida”, contó Gastelo a RPP Noticias. “Es una película pensada en toda la familia y la primera donde el 80% de los protagonistas son animales”, añadió.

Para el actor, el proceso de grabación requirió cierto nivel de espontaneidad. “Hemos ido a una cabina y nuestras escenas estaban separados. Teníamos un guion que habíamos estudiado, pero en el proceso hemos tenido que modificarlo un poco, porque algunos animalitos han improvisado”, relató.

“CHAPA TU COMBI” Y EL TEATRO

En noviembre de 2019, se estrenó en la pantalla chica la telenovela “Chapa tu combi”, cuyo elenco también integra Pold Gastelo. Allí interpreta a un político corrupto, un papel que, según el actor, le hace sentir “bastante en la coyuntura”, a propósito de las Elecciones 2020.

“Hay tantos referentes [políticos], es bastante fácil [sentirse así]”, dijo a RPP Noticias. Según el intérprete, la telenovela de Michelle Alexander se encuentra en su recta final y, por eso, tiene en la mira otros proyectos ligados al teatro.

“He regresado con fuerza al teatro desde hace 2 o 3 años. Tengo uno con el Club de Teatro de Lima y otro con Jimena Del Sante. El primero es una creación que se está escribiendo y tiene que ver con el tema de la lucha de sexos, y el otro es una adaptación de una obra clásica llamada 'Stockmann'”, detalló el actor.

LA ENSEÑANZA, UNA PASIÓN

Asimismo, Pold Gastelo no dudó en destacar sus más de 25 años dedicados a la enseñanza de teatro. “Me encanta. Y ahora me toca cruzarme con alumnos como Sebastián Monteghirfo, Andrés Wiese, Andrés Vilchez, Erick Elera…”, indicó a RPP Noticias.

El intérprete de películas como “Pantaleón y las visitadoras” y “Django: La otra cara”, se mostró orgulloso de sus aprendices, pues reconoció que, aparte de habilidades, tienen “actitud” para encarar su profesión.

“A actuar se aprende, pero lo que yo siempre me detengo en la persona. Lo que más te abre puertas no necesariamente es el talento, sino ser una persona positiva para el trabajo, disciplinado, comprometido. Porque a veces, en el Perú, hay gente talentosa, pero que no les dan trabajo por su falta de actitud”, puntualizó.