Entre el antivoto y la moderación

Los recientes resultados electorales plantean una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿Cuál de ambas candidaturas -al día de hoy- resulta más viable? En este artículo planteamos algunas aproximaciones.

Existen algunas certezas en este escenario rodeado de incertidumbres desde las que podemos partir. La primera, tiene que ver con el punto de partida: IPSOS presentó la primera encuesta posterior al 11 de abril, en la que Castillo (42%) supera a Fujimori (31%) por 11 puntos; con 27% de blanco/viciado o no se decide. Por otro lado, el antivoto y los posibles techos electorales para ambos candidatos. Fujimori poseía, semanas antes de las elecciones, uno de los más altos porcentaje de antivoto (65% según Ipsos, 55% según IEP) sostenido consistentemente durante el último año; hoy este se encuentra en 55% según IPSOS. Castillo parte de un antivoto de 33% en esta primera encuesta, pero este aún no ha incorporado aún todo el antivoto que tiene la izquierda. Tenemos como medida aproximada el antivoto de Mendoza (48%), candidata más conocida, que podría reflejar un posible rechazo en general a la izquierda.

Pedro Castillo y Keiko Fujimori | Fuente: Andina

En una encuesta de IPSOS de mediados de marzo, el porcentaje de rechazo hacia regímenes chavistas (35%) y comunistas (24%) rondaba en total un 59% (IPSOS, 2021). Castillo podrá ser vinculado a ambos regímenes, sencillamente porque no tiene reparos en endosar el gobierno de Maduro[1], ni tampoco en autodefinirse (como partido y principales cuadros) como Marxistas Leninistas Mariateguistas[2]. Así entonces, en segunda vuelta se activa un eje de polarización: Antifujimorista vs Antichavista-izquierdista. Este eje construye un escenario complejo en el que los dos candidatos en segunda vuelta cargan limitantes significativas.

En el caso de Fujimori, por ejemplo, encuestas anteriores mostraban que en cada uno de los posibles escenarios de segunda vuelta en los que competía contra Lescano, Mendoza, Forsyth y Aliaga, Fujimori perdía por márgenes amplios en torno a una diferencia alrededor del 30%. Sin embargo, el margen era menor cuando competía contra Mendoza (18%), y aun menor ahora (11%) contra Castillo. Con todo, es difícil sostener que el antivoto de Castillo podría superar el antivoto de Keiko. Dependerá mucho de la activación de otros drivers electorales para incentivar el voto hacia alguno y la activación de otros ejes de polarización como el ético (corrupción vs. anticorrupción), de clase (pueblo vs élite, en el que los primeros resultados muestran mayor apoyo de Castillo en los NSE D y E), regionalista (Lima vs. provincia, en el que los primeros resultados muestran un mayor apoyo de Castillo fuera de Lima), etc.

La segunda certeza tiene que ver con el núcleo duro del electorado de izquierda. Es un hecho que la izquierda ha conservado su espacio electoral histórico de primera vuelta, tal como lo ha mantenido durante las últimas cinco elecciones nacionales y que es cercano al 30% del voto válido. En esta elección, el espacio de izquierda está conformado principalmente por la izquierda tradicional: PL, JP, Runa, FA y DD, quienes juntos agrupan un porcentaje cercano al anterior. Adicionalmente, se debe reconocer que para esta elección AP comparte gran parte de la agenda económica y constitucional de la izquierda y merecería ser considerado, aunque sea parcialmente, dentro de la categoría[3]; con lo cual el espacio podría ser algunos puntos mayor. Esto último también se refuerza al reconocer que Lescano y Castillo comparten gran parte de su electorado, dado que el crecimiento a nivel regional de Castillo estuvo en relación inversa al descenso regional de Lescano. Parecería que la presente crisis política, económica y sanitaria ha incrementado en algunos puntos el espacio político izquierdista.

Por otro lado, las principales transferencias de votos hacia Keiko vendrán de Aliaga y de De Soto, que en conjunto lograrían obtener un porcentaje cercano al 36%. Esto podría llevar a concluir apresuradamente que ambos candidatos convocarán un respaldo similar. Sin embargo, para el caso de Keiko el alto antivoto limita asumir que la transferencia será directa. Por ejemplo, cuando a fines de marzo se preguntó a los electores de Lopez Aliaga ¿por quién votaría? en caso de que este último no postulase, solo un 7% señaló tener a Keiko como segunda opción, lo que la situaba en 5to lugar por debajo de Lescano entre las preferencias de los electores de Aliaga.[4] Evidentemente, este orden de preferencias en primera vuelta cambiará para la segunda, pero no es del todo seguro que el íntegro de los votos de los candidatos de derecha se trasladen hacia Fujimori.

Ambos candidatos tendrán sus propias carreras contra el tiempo. Castillo al día de hoy carece de pasivos significativos, esto en gran parte producto de su baja cobertura mediática. Sin embargo, en las próximas semanas comenzarán a evidenciarse las críticas que no tuvo durante la primera vuelta. A medida que Castillo sea percibido como una amenaza antisistema por diversos sectores, se reducirá el antivoto de Keiko ante los mismos. En esa línea, Keiko tendrá más posibilidades de convocar una mayor proporción de los votos del centro.

Adicionalmente, la estrategia tradicional de segunda vuelta debería obligar a Castillo a moderarse para captar el voto del centro; no obstante, pareciera que no es su intención inmediata. Recientemente acaba de descartar una hoja de ruta y va en línea con las últimas declaraciones de Vladimir Cerrón, secretario general e ideólogo del partido[5]. El resultado de la primera encuesta dándolo una ventaja significativa desincentiva aún más su necesidad de moderación.

Con todo, pareciera ser que la intención inicial de Castillo es apostar por conservar el espacio electoral de izquierda y no moderar el discurso, apostando a sumar a los otros espacios antifujimoristas. A diferencia de Keiko, su punto de partida pareciera menos exigente: necesita hacer control de daños a próximos ataques, mientras que Keiko no solo debe lidiar con lo mismo sino con reducir su antivoto (el flexible), disputar el centro y lograr elegir el eje de disputa que se pueda alinear con las mentes y emociones de la mayoría de los peruanos.





[1] Ver: https://www.youtube.com/watch?v=mg1TeMei0LQ

[2] Ver: https://www.expreso.com.pe/elecciones-2021/vladimir-cerron-afirmo-que-peru-libre-defiende-los-procesos-revolucionarios-en-cuba-ecuador-nicaragua-venezuela-y-bolivia/

[3] Ver: https://rpp.pe/columnistas/centrowinaq/son-lescano-y-accion-popular-de-izquierda-noticia-1323000

[4] Ver: Ipsos 31 de Marzo https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-04/1._simulacro_de_voto_nacional_urbano_rural_al_31_de_marzo_2021_encuesta_nacional_urbano_rural_31_de_marzo.pdf

[5] Ver: https://elcomercio.pe/politica/elecciones/elecciones-2021-peru-libre-pedro-castillo-sin-animos-de-hacer-una-hoja-de-ruta-para-suavizar-su-discurso-noticia/

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.