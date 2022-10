Actividades con el 8% del IGV

El 13 de octubre pasado se publicó, bajo el Decreto Supremo No. 237-2022-EF, el reglamento de la Ley 31556, Ley que promueve medidas de reactivación económica de las Micro y Pequeñas Empresas, de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Es importante repasar qué exactamente se entiende por sujetos “beneficiados” con esta norma, ya que muchos contribuyentes han venido interpretando que estarían dentro del ámbito de aplicación de ella, cuando no lo están, lo cual ya les está generando una contingencia, pues deberían no aplicar el 8% de IGV.