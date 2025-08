¿Embarazada? Melissa Klug tiene nauseas durante entrevista en vivo y hace inesperada revelación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melissa Klug preocupó a sus seguidores tras sufrir nauseas durante una entrevista en vivo hace unos días. La popular ‘Blanca de Chucuito’ tomó una pastilla para los mareos avivando así un posible embarazo a dos años de dar a luz a su última hija con Jesús Barco.

Fue durante el programa Ponte en la cola, con Micheille Soifer y Ricardo Rondón, que la empresaria de 41 años afirmó estar “enamorada” de futbolista nacional. “Si, por supuesto estoy enamorada. Hice una linda familia. Tengo una bebé hermosa con él y nos seguimos amando”, comenzó diciendo Klug el miércoles.

Acto seguido, Ricardo Rondón le preguntó a Melissa Klug si se sentía bien ya que había pedido una pastilla para las nauseas a la producción del programa. “Si, pedí una pastilla (para los mareos) porque me cayó mal el desayuno”, señaló la modelo con una sonrisa nerviosa.

Asimismo, Micheille Soifer resaltó que Klug se sintió mal ni bien se sentó en el set. “Si pedí la pastilla (…) es que estoy embaraza”, señaló la influencer sorprendiendo a Soifer y a Rondón. No obstante, Melissa aclaró que solo estaba bromeando. “No mentira. Me sentí mal de verdad”, acotó.

Finalmente, la expareja de Jefferson Farfán reiteró que, por el momento, no está en sus planes tener otro hijo con Jesús Barco. “No, no (quiero más hijos). Con Cayetana es suficiente. No quisiera tener más hijos. Es una decisión ya tomada. Ya tengo solo seis hijos. Nunca se dice nunca, pero por ahora no está en mis planes”, añadió.

Melissa Klug y Jesús Barco confirmaron su relación en agosto de 2020. | Fuente: Instagram

Melissa Klug anuncia que se casará con Jesús Barco este 2025

Melissa Klug confirmó que se casará con Jesús Barco este 2025. Klug aseguró que viene planificando su boda civil con el futbolista, quien confesó haberle pedido la mano a su pareja con el fin de formalizar sus cinco años de relación.

En ese sentido, Klug señaló que pronto hará los preparativos de su matrimonio, descartando como fecha el último 3 de febrero, día de su cumpleaños.

"Sí, nos casamos este año, pero la fecha no es la que están especulando. Estamos planificando (…) No (será en febrero), será más adelante y ando en los preparativos porque será una boda que reunirá a nuestras familias para celebrar un momento especial de nuestras vidas", declaró Klug a Trome en enero.

Anteriormente, el propio Jesús Barco contó que le pidió la mano a la empresaria para que los dos puedan formalizar su relación.

“Ya le pedí la mano (a Melissa), yo soy muy familiar, me gusta mi familia. Cuando formalicé con ella, se vino el tema de mi hija. Entonces, ahora es lo más importante el bebé. Ya lo hemos conversado, así que ya, con calma y poco a poco. Este 2025 puede haber sorpresas”, declaró el volante al programa de YouTube La fe de ‘Cuto’.

Melissa Klug tiene seis hijos de cuatro relaciones amorosas. | Fuente: Instagram

Melissa Klug y Darinka Ramírez se juntaron en TikTok

Melissa Klug y Darinka Ramírez sorprendieron al aparecer juntas en diversos videos en TikTok grabando comerciales y pequeños sketches para un centro de tratamiento estético.

Fue Darinka Ramirez quien compartió en sus historias en Instagram las imágenes de las sesiones de fotos y grabaciones donde aparece al lado de Melissa Klug en un detrás de cámaras de las grabaciones compartidas en TikTok.

Otra foto mostró a Ramírez muy sonriente al lado de Klug y otras dos personas cercanas a la personalidad de televisión. En esa misma línea, el influencer y publicista Gabo Mua también compartió otra imagen junto a ambas figuras del espectáculo. “Hoy me tocó trabajar con estas dos guapas”, señaló en su imagen.

Eso no es todo. Melissa Klug llamó “amiga” a Darinka Ramírez en otro video para “bajar los rollitos”. De igual manera, ambas actuaron en otra publicidad para un tratamiento de rostro y donde salen saludando al final.

Esta es la primera vez que Melissa Klug y Darinka Ramírez aparecen juntas demostrando que pueden interactuar con normalidad ¿Estaremos ante una nueva amistad? Veremos.

