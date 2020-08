Depósitos a plazo fijo: una alternativa segura de inversión en tiempos de COVID-19

En un depósito a plazo fijo (DP) el cliente deposita, en una institución financiera, una cierta cantidad de dinero por un plazo establecido. En retribución, el cliente recibirá intereses y la devolución del principal al vencimiento del depósito. El DP es uno de los productos financieros más populares y constituye una forma efectiva y eficiente para ahorrar, sin embargo, es importante conocer algunos detalles acerca de su funcionamiento y riesgos asociados.

¿Qué tan seguro es invertir en depósitos a plazo fijo?

Consideremos una situación simplificada. Supongamos que un cliente abre un DP de S/ 10 000 con plazo un año a una tasa pactada de 5% efectivo anual. En general, el cliente espera que dentro de un año la institución financiera le pague:

5 % * 10 000 = S/ 500 de intereses y le devuelva los S/ 10 000 del principal.

Ahora, es importante entender cuál es el riesgo asociado con este DP. Para ello es útil saber que la institución financiera utiliza los S/ 10 000 (o parte de ellos) para prestarlos a sus clientes. Estos clientes emplearán el dinero prestado para alguna actividad y se comprometen a pagar un interés (mayor a 5 %) y devolver el monto inicial. Consecuentemente, la institución financiera honrará el DP si es que el cliente al cual le ha prestado cumple con pagar sus deudas.

En base a lo visto en el párrafo anterior, los DP no son inversiones sin riesgo pues es posible que la institución financiera haga malos créditos y no pueda honrar los compromisos con sus depositantes, es decir, que no pueda cumplir con el pago de los intereses o la devolución del principal. A esa posibilidad de incumpliendo se le denomina riesgo de crédito. Por tal razón, las instituciones financieras deben ser correctamente supervisadas para proteger a los depositantes de conductas imprudentes al dar créditos. En el Perú, la SBS realiza esta labor y lo ha hecho de manera eficiente en las últimas décadas. En este contexto, por ejemplo, medidas como las propuestas por el Congreso para congelar los pagos de créditos pueden afectar directamente a los depositantes y tienen que evaluarse adecuadamente.

Los DP realizados en instituciones financieras supervisadas por la SBS son bastante seguros debido a la buena regulación y solidez de nuestro sistema financiero. Asimismo, existe el Fondo de Seguro de Depósitos que cubre a los ahorristas (en particular a las personas naturales) hasta por aproximadamente 100 000 soles en caso la institución financiera quiebre. Pero, este fondo probablemente no soporte quiebras de múltiples instituciones a la vez. Según la SBS el quiebre de 3 bancos pequeños y dos financieras consumiría el 73% de tal fondo. Para más detalles de este seguro se puede revisar fsd.org.pe.

Consideraciones para invertir en Depósitos a Plazo Fijo:

A continuación, comentaremos algunas situaciones y características particulares de los DP:

1.- Existen instituciones financieras que ofrecen mayores tasas por sus DP. Esto tiene una relación directa con el riesgo de las actividades crediticias que realizan. Es por ello que instituciones microfinancieras o bancos enfocados en créditos de consumo tienen mejores tasas para los DP que bancos grandes con una cartera de créditos más diversificada.

2.- Se observa que plazos mayores generan tasas mayores. Por ejemplo, un DP a 1 año podría pagar 4% de interés anual en soles, a 2 años 5% anual, y a 3 años 6% anual. Sin embargo, hay que tener cuidado con las condiciones de los DP pues hay instituciones en las cuales si uno retira su dinero antes del plazo pactado solo recibe una fracción muy pequeña del interés correspondiente.

3.- También se observa que si los montos a depositar son más grandes, las tasas de interés mejoran. Sin embargo, hay que tener en cuenta el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos para evitar exponerse mucho al riesgo de crédito de una institución en particular.

4.- Los DP no pagan impuesto a la renta para personas naturales, lo cual los hace atractivos frente a otras opciones de ahorro o inversión.

5.- Existen diferentes páginas web que permiten comparar las tasas ofrecidas por diversas instituciones. Se recomienda hacer los DP en aquellas que son supervisadas por la SBS.

Espero que estas ideas hayan ayudado a entender los DP y sus riesgos asociados. Existen algunos detalles adicionales que se podrían cubrir en las siguientes entregas, en especial el efecto del interés compuesto en el ahorro.

