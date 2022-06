Andar ligero de ideología

En tiempos de exacerbación ideológica, como estos, muchas veces se nos exige tener una opinión manifiesta sobre cualquier tema aun cuando no la tengamos. O se nos etiqueta bajo un rótulo ideológico definido, mientras nos asumimos más o menos liberados de cualquier cartel excluyente. ¿Le he es conocida esta situación? Si es así, no se encuentra solo.