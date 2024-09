Paul Feyerabend y la anarquía como ciencia

Su pensamiento, caracterizado por un profundo escepticismo y un marcado anarquismo, lo llevó a desarrollar una filosofía de la ciencia conocida como anarquismo epistemológico. | Fuente: Foto: Pexels

Paul Karl Feyerabend (Viena, 13 de enero de 1924 - Genolier, 11 de febrero de 1994), fue uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, junto a Popper, Kuhn, Lakatos, Morin, Prigogine y Toulmin. Este notable pensador austriaco, tuvo una vida académica intelectualmente rica. Estudió física, teatro e historia antes de dedicarse a la filosofía de la ciencia. Sus primeros trabajos se enmarcaron en la tradición positivista, pero pronto comenzó a cuestionar los fundamentos de esta corriente y a desarrollar sus propias ideas.

En su ciudad natal, después combatir en la Segunda Guerra Mundial, Feyerabend tuvo contacto con miembros del Círculo de Viena, un grupo de filósofos y científicos que defendían el positivismo lógico. La experiencia bélica dejó en el joven filosofo una huella importante en su pensamiento, sobre todo en su manera contundente de escribir y en la manera beligerante de hacer filosofía. Un momento significativo en la vida de este filósofo fue haber conocido a Karl Popper. El célebre autor de la sociedad abierta y sus enemigos llevó a Feyerabend al London School Economics (LSE), en donde tenía un lugar privilegiado y una clara notoriedad. Así, en la LSE, publicó una serie de investigaciones, muy influenciadas por el racionalismo crítico popperiano.

Sin embargo, con los años, se distanció intelectualmente de Karl Popper. Feyerabend argumentó que el falsacionismo de Popper era demasiado rígido y poco realista. Según este filósofo, la ciencia no procede de manera tan ordenada como Popper proponía, con teorías que son refutadas por la evidencia y luego reemplazadas por otras mejores. En la práctica, los científicos a menudo ajustan sus teorías para salvarlas de la refutación, lo que hace que el criterio de falsabilidad sea difícil de aplicar de manera rigurosa. Asimismo, Feyerabend cuestionó la idea de que la ciencia pudiera partir de una base neutral y objetiva de observación. Según él, toda observación está cargada de teoría, es decir, nuestra percepción del mundo está influenciada por las teorías que ya tenemos. Por lo tanto, no es posible realizar una observación completamente imparcial que pueda refutar una teoría de manera definitiva.

Esta postura crítica condujo a Feyerabend a plantear su teoría más audaz: el anarquismo metodológico. En esencia, Feyerabend sostenía que no existe un método científico único y universal que garantice el progreso del conocimiento. Al contrario, argumenta que la ciencia progresa a través de una proliferación de teorías y métodos diversos, y que imponer reglas metodológicas rígidas inhibe la creatividad y el avance del conocimiento. En su investigación, Feyerabend afirmó que cualquier método puede ser vulnerado en algún momento. La ciencia, según él, no es una empresa racional y objetiva, sino una actividad humana más, llena de intereses, prejuicios y conflictos. La conclusión de su perspectiva nos conduce a un relativismo extremo, en el que no existe una única verdad objetiva, sino que la verdad es relativa a un marco conceptual y cultural determinado. En consecuencia, no hay una forma única de evaluar el conocimiento científico.

Autor provocador y muy sugestivo, son las obras más importantes de Feyerabend, Tratado contra el método (1975), La ciencia en una sociedad libre (1978), Adiós a la razón (1988), entre otros textos. En tiempos en el que la IA nos supone una serie de retos epistemológicos, volver a leer a este importante filósofo, resulta imperioso, sobre todo para relativizar sus consecuencias integrales.

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.