¿Cuál es la importancia de APEC para el Perú?

| Fuente: Andina

¿Cuál es la importancia del APEC para el Perú? Conviene darle una mirada positiva a cómo las relaciones internacionales influyen en la vida de todos nosotros.

Si nuestros abuelos podían vivir tranquilos produciendo y vendiendo en Cajamarca o en Huancayo, la siguiente generación debió vender también en Lima y otros lugares del Perú. Hoy, aunque quizás algunos no nos hayamos dado cuenta, es inconcebible desarrollarnos en un país aislado del resto del mundo.

Eso no solo es importante para las empresas sino también para usted paisano, paisana, pues al exportar minerales y alimentos el país consigue las divisas para construir hospitales y colegios, y los ingresos de quienes trabajan exportando se convierten en demanda de ropa, vivienda y alimentos para usted, que tiene una tiendita o un restaurant. Y no olvide que la combi que lo moviliza, sus zapatillas y el maíz que alimentó al pollo que consume, paisano, paisana, es de fuera. Aunque no lo pensemos, los peruanos somos muy internacionales y por eso debemos cuidar y mejorar las relaciones con otros países.

Por cierto, si interesa estar bien con todos, interesa más estarlo con nuestros vecinos, con los que podemos comerciar más fácilmente, y aquí la importancia de APEC. Eso porque, aunque siempre hemos sabido que es importante relacionarnos bien con Chile, Colombia o México, los mapas siempre nos mostraron un ‘lejano” oriente, cuando en realidad, siendo el mundo redondo, el Oriente está aquisito nomás, en el mismo mar. Aunque no lo parezca, la distancia para llegar por barco del Callao a Madrid es similar a la de Shanghái o Tokio, solo que en viaje más directo.

De hecho, el interés por el Pacífico no es nuevo, pues el historiador José Antonio del Busto señalaba que mucho antes de Colón, Tupac Yupanqui ya viajaba e intercambiaba productos con Oceanía. Hoy es quizás el momento de recuperar ese impulso de nuestros ancestros, y de volver a ver a la cuenca del Pacífico, donde tenemos una ubicación privilegiada y en Chancay al mejor puerto de toda la región, como una vía de inmensa importancia para crecer y desarrollarnos más.

Así, más allá de los pequeños detalles de la política doméstica, ¿no cree usted paisano, paisana, que, pensando en nuestro futuro, el de nuestras empresas y nuestras familias, debemos recibir lo mejor que podamos a los visitantes de APEC?

