Hay Festival Arequipa 2019: Pola Oloixarac reveló que su novela “Mona” está inspirada en su estudio del quechua

De Pola Oloixarac, narradora argentina, puede decirse que ya cuenta con una carrera consolidada en el mundo de las letras latinoamericanas: no solo fue elegida, en el 2010, como una de las mejores nuevas novelistas en español por la prestigiosa revista Granta, sino que sus tres novelas —“Las teorías salvajes” (2008), “Las constelaciones oscuras” (2015) y “Mona” (2019)— han recibido el aplauso de la crítica, rendida ante sus historias de conspiraciones, humor negro y erotismo clamoroso.

En el marco del Hay Festival Arequipa 2019, la también articulista del diario Perfil sostuvo una conversación con RPP Noticias, en la que confesó que su reciente novela —“Mona” (Penguin Random House)— está inspirada, ante todo, en su fascinación por el Perú. “De hecho, había escrito una ópera, había estudiado quechua… y algunos personajes cantaban en quechua y me daba cuenta de que era algo que estaba viniendo. Cuando empiezo a armar ‘Mona’, la escribo en inglés. Y luego me di cuenta de que me faltaba la lujuria del castellano, pero no podía ser uno rioplatense, sino que tenía que inventar otro. Entonces me pareció que era el momento perfecto para tener un personaje que sea peruana, que ella tenga que inventar su lengua”, reveló.

DEFINIR UNA LENGUA

Para Oloixarac, la protagonista de su novela —Mona Tarrile-Byrne— es una peruana globalizada, cuya creación fue posible gracias al riesgo que la autora tomó al trabajar un humor cincelado con mayor delicadeza. “Sentí que tenía una libertad que no había tenido antes, como una libertad que me iba a permitir ser más elegante y a la vez con otro sentido del humor, menos maximalista, más sutil y corrosivo. Eso era también lo que me guiaba cuando hacía Mona. Encontrar la lengua era encontrar la personalidad de Mona”, señaló a RPP Noticias.

La trama de “Mona”, por supuesto, se presta a que los decibeles humorísticos se disparen. Se trata de una historia sobre una escritora peruana que acude a un galardón literario en condición de nominada. La ceremonia tiene lugar en un resort sueco, a donde también asisten colegas intelectuales con quienes Mona Tarrile-Byrne se sentirá parte de una feria de vanidades. “La manera en que ella es descrita y mirada es lo que hace su mundo mental y el universo que está habitando”, declaró Oloixarac durante el Hay Festival de Arequipa 2019.

BOHEMIA Y FESTIVALES

En palabras de su autora, Mona es una mujer al borde de un ataque de nervios, cuyo combate con la angustia está ligado a la búsqueda del placer psicotrópico y sexual. “Me gustaba armar una presencia erótica que tiene una pulsión hacia la destrucción, pero a la vez, como va siendo guiada por un placer, lo hace a ciegas. Me divertía mucho eso, porque me parece algo muy ligado a la literatura: la situación de que vos te metes a una mente totalmente desconocida”, afirmó a RPP Noticias.

Y es que, de acuerdo con la autora de “Las teorías salvajes”, el mundo femenino que también participa de la bohemia literaria no ha sido debidamente representado en la obra de muchos autores. “Por eso yo quería hacer a Mona de esta forma, porque me parece que donde hay una promesa de libertad, de disipación y de bohemia, y etcétera, es de donde luego va a venir una juventud que también va a buscar eso. La bohemia salvará a los libros, porque cada nueva generación de los jóvenes va a querer ser más libre que la anterior y eso es un poco el legado de bohemia en bohemia que podemos dar como escritores, inspirando a otros lectores y lectoras”, concluyó.