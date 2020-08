Pedro Alonso, actor que da vida a Berlín en "La Casa de Papel", será uno de los invitados de la FIL Lima 2020. | Fuente: Instagram

Pedro Alonso, quien interpreta a Berlín en “La Casa de Papel”, será uno de los invitados a la FIL Lima 2020. Como se recuerda, la 25° edición del encuentro literario se realizará en una edición virtual por la pandemia de la COVID-19.

El actor español viajó al Perú, el año pasado, para escribir primer libro que se titula “Libro de Filipo”, el cual será presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima. “Este libro ha sido un hombre que me ha dicho: ‘Párate, mira para adentro que hay mucho por ver; y mira para afuera y enfrenta tu realidad. Tienes que ser responsable de lo que has querido y de lo que vas a querer”, confesó previamente.

Actualmente, Pedro Alonso se encuentra rodando en Dinamarca la quinta temporada de "La Casa de Papel", la exitosa serie de Netflix que lo lanzó a la fama a nivel internacional. Es asi que volverá a dar vida a Berlín, por última vez, en la producción española que cierra su ciclo con esta entrega.

SOBRE SU LIBRO

¿Cómo Pedro Alonso empezó a escribir “Libro de Filipo”? Por medio de una transmisión en vivo con Jaime Lorente, su compañera de "La casa de papel", el artista confesó que es una creación muy importante para él ya que le tomó dos años escribirlo y plasmarlo en una obra.



Un poco de ese tiempo lo pasó en Perú, específicamente en Loreto, donde conoció muy de cerca la Amazonía. Tal como ha indicado el director Martín Casapía, director del corto "Hipoxemia", el español guarda un gran cariño a nuestro país por los meses vividos en dicha región.

Lorente elogió la manera que tiene de escribir Pedro Alonso: “Hay algo de Filipo en todos los humanos del planeta, creo que todos vamos en busca de la verdad”. Cabe resaltar que “Libro de Filipo” es una parte autobiográfica del actor y también algo de ficción.

Pedro Alonso se mostró muy emocionado de publicar su primer trabajo, sin embargo, confesó que antes había escrito, pero decidió no mostrarlo ya que necesitaba encontrar su camino. Fue “Libro de Filipo” lo que le ayudó a “encontrar su voz”:

“Escribía mal. Denso y pedante. Un día me di cuenta de que tenía 573 páginas y que había un arco narrativo. Lo di a leer a algunos amigos, entre ellos un escritor, y me decían que lo publicase. Yo preferí no hacerlo, aunque me sirvió para encontrar mi voz”, contó el actor de "La casa de papel".

Por el momento, la FIL Lima 2020 no ha anunciado la fecha de la presentación con Pedro Alonso. El encuentro literario se realizará del 21 de agosto al 6 de setiembre y el público podrá disfrutar gratuitamente de más de 300 actividades que incluyen presentaciones de libros, conversatorios, mesas redondas y conciertos.