Hugo Viladegut comparte los hechos que marcaron su trayectoria como la voz emblemática de RPP

Desde hace 37 años, Hugo Viladegut, nos acompaña en la radio. Conoce más del locutor y voz oficial de RPP, quien nos cuenta de sus inicios y su libro 'Locución de la A a la Z'.

Hugo Viladegut, la voz institucional y narrador de noticias de RPP durante 37 años, compartió sus experiencias y reflexiones sobre su larga carrera profesional. Durante una entrevista en La Rotativa del Aire, el reconocido locutor abordó temas que abarcaron desde la evolución de la radio hasta los momentos difíciles que le tocó experimentar a través de los hechos noticiosos.

En sus primeras palabras, Viladegut Bush reflexionó sobre la pandemia de la COVID-19, que calificó como "la noticia más larga y lamentable de nuestras vidas". Destacó la incertidumbre y la oscuridad que rodearon el inicio de la pandemia, pero mencionó que RPP se destacó como una luz de esperanza para la población, especialmente con los consejos del doctor Elmer Huerta.

¿Cómo llegó a RPP?

Cuando se le preguntó sobre su llegada a RPP, Hugo Viladegut dijo que todo empezó el 15 de febrero de 1986, tras un proceso de negociaciones que duró casi un año. A pesar de la dificultad de trasladarse desde Cusco a Lima, la voz emblemática de la noticia tomó la decisión de formar parte de la emisora radial informativa más confiable del Perú.

"Llegué con muchas ilusiones, llamado por el señor Gregorio Tello, con quien ya había tenido más de una entrevista. Fue un proceso largo, duró casi un año de negociaciones hasta que finalmente estuve por acá. Yo venía de Cusco, no vivía en Lima, era difícil trasladarse de una ciudad a otra, sobre todo porque recién me había casado, tenía mi familia, tenía a mis dos hijos, y había que tomar una decisión, que no era fácil", declaró.

Desde entonces, su rutina matutina no se ha movido durante sus 37 años de permanencia en RPP. "Yo era feliz viviendo en Cusco, desarrollando mi carrera periodística y mi carrera de locutor, pero el destino me trajo acá. Uno propone, pero al final Dios dispone", explicó.

La evolución de RPP

A lo largo de los años, Hugo Viladegut señaló la evolución de RPP ha estado relacionada principalmente con la tecnología, desde las microondas y la vía satélite hasta las redes sociales. Además, destacó cómo la atención en el periodismo ha cambiado, pasando de centrarse en el locutor, como estrella de la noticia, a poner el foco en el protagonista de la noticia y la interpretación de los hechos.

"Yo llegué cuando estaban las microondas, la vía satélite, y ahora nos encontramos en la evolución de las redes sociales. Yo entré cuando el locutor era la estrella de la noticia. Luego, la atención ya no se centró en el locutor, sino en el protagonista de la noticia, que era el entrevistado, los entrevistadores también era parte de ese centro de atención. Después ya no fue la noticia del momento, sino el impacto o la interpretación de los hechos", comentó.

Hechos que lo marcaron

Sobre los momentos difíciles que le tocó experimentar a través de los hechos noticiosos, Hugo Viladegut recordó cómo RPP desempeñó un papel fundamental como voz orientadora y calmante, especialmente en la época del terrorismo, como el atentado en Tarata (Miraflores), que describió como una experiencia impactante y aterradora.

También recordó un sismo de gran magnitud en Lima y el brote de la enfermedad del cólera, momentos en los que la radio brindó tranquilidad y apoyo a la comunidad.

"El sismo ocurrió a las 4:45 de la mañana, estaba alistándome para ir a la radio, era un día domingo, y realmente asustado. Dejé a mis hijos, llegué a la radio y empecé a rezar el Padre Nuestro para dar tranquilidad. A los dos días, la municipalidad de Surco se hizo presente con un presente a la radio por dar paz y tranquilidad a la gente en los momentos de zozobra", relató.

Locución de la A a la Z

Hugo Viladegut lanzó su libro Locución de la A a la Z, una obra que resume sus años de experiencia en el mundo de las telecomunicaciones. Plasma sus hallazgos en los campos de la Neurociencia, la Lingüística y la Fonología.

Son 27 lecciones estandarizadas "de la A a la Z" con datos de Historia Universal y formatos noticiosos para los futuros locutores que se forman en los institutos superiores y en las universidades de nuestro país.

Los tres capítulos de la obra abordan el circuito del habla personal, la palabra como vehículo de comunicación, sus aplicaciones prácticas y los modernos formatos de la radiodifusión como el streaming.

"En la carátula ustedes pueden ver un micrófono con un cerebro humano y un cerebro del futuro; en realidad, esta imagen grafica a RPP: la tecnología, la inteligencia y los adelantos que tiene la marca a través de sus distintas plataformas; haciendo noticia, haciendo entretenimiento y haciendo educación", finalizó.