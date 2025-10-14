Christian Thorsen cuenta cómo comenzó su relación con Alejandra Castillo: "Tengo el amor más bonito de mi vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace unos meses, Christian Thorsen presentó en sus redes sociales a su pareja, Alejandra Castillo. La noticia fue bien recibida por sus seguidores y amigos, quienes celebraron el buen momento del actor, especialmente después de que hiciera público su testimonio sobre la lucha que enfrenta contra el cáncer.

En cuanto al inicio de su relación, el recordado ‘Platanazo’ de Al fondo hay sitio contó que todo comenzó cuando la joven decidió escribirle un mensaje a raíz de su historia. "Ella me escribió porque su papá también estaba mal; nos fuimos escribiendo", recordó el actor.

A partir de ese primer contacto, ambos comenzaron a comunicarse con frecuencia y a conocerse más. "Poco a poco nos fuimos conociendo hasta que llegamos a encontrarnos. Me pareció hermosísima y dije: '¿qué cosa estoy sintiendo?'", comentó Thorsen a Expreso.

El actor también mencionó que, tras ser diagnosticado con cáncer, había pensado que no volvería a tener una relación sentimental.

"Pensé que nunca más iba a tener una relación porque debía centrarme en mí, dedicarme a cuidarme", señaló. Sin embargo, dijo que la llegada de Alejandra cambió el rumbo de su vida: "Llegó esta mujer tan bonita. Mi enfermedad no es una tragedia, no lo veo así. Es un regalo: tengo el amor más bonito de mi vida".

¿Quién es Alejandra Castillo?

Aunque la relación entre Christian Thorsen y Alejandra Castillo comenzó a inicios de este año, fue solo en los últimos meses que ambos decidieron compartir públicamente fotos y mensajes románticos.

Más allá del amor, la pareja también ha emprendido un proyecto juntos. Se trata de una empresa inmobiliaria bautizada como Thor&Cast, que une los apellidos de ambos. "¡Este es solo el comienzo de grandes logros que construiremos juntos!", se puede leer en una de las publicaciones de Castillo al lado del actor.

Alejandra Castillo, además, es amiga de Darinka Ramírez -expareja del futbolista Jefferson Farfán-, y al igual que ella, trabaja en el rubro inmobiliario.